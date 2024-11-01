Programdan ayrıldı mı? Esra Erol'daki avukat Hülya'nın nerede olduğu ortaya çıktı! Günlerdir ortada yoktu...

Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyen Esra Erol'da programında bir yandan olaylar tüm hızıyla işlenirken diğer yandan günlerdir seyirciler bir sorunun cevabını arıyordu. Programda yorumlarıyla yıllardır yer alan avukat Hülya Kuran'ın yer almaması seyircileri meraklandırdı.

Günlerdir yayına çıkmayan Hülya Kuran'ın yerine kendisi gibi avukat olan eşinin kardeşinin oğlu Ahmet Faruk Kuran katılıyordu. Programdan ayrılıp ayrılmadığı da büyük bir merak konusu oldu.

NEREDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Esra Erol’da programına yorumcu olarak katılan Hülya Kuran’ın neden yayına çıkmadığı da belli oldu. Esra Erol, Kuran'ın ülya Kuran’ın yakın bir zamanda Umre ziyaretine gittiğini açıkladı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, "Ne guzel bir manevi yolculuktur ruhun en derin köşelerine dokunur..Tavaf ederken, her bir adımda kendini keşfetmek, geçmişin yüklerinden kurtulup yeni bir başlangıca yürümek. Her adımda, her nefeste Allah'a biraz daha yaklaşmak" ifadelerine yer verdi. Esra Erol paylaşımın altına 'Allah kabul etsin' yorumunu yaptı.

HÜLYA KURAN KİMDİR?

Avukat Hülya Kuran 1972 yılında Çanakkale'de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamladı. Marmara Üniversitesi'nden 1996 yılından mezun olan Hülya Kuran aslen Çanakkaleli. Üniversiteden mezun olduğu yıl nikah masasına oturan Hülya Kuran kendisi gibi hukukçu olan Selami Kuran ile evli.