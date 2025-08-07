Protein Ocean'da 9. Yıla özel indirimler başladı! İşte enerjinizi artıracak o ürünler...

Sürekli bir şeylere yetişmeye çalıştığınız, enerjinizi toparlayamadığınız günler mi yaşıyorsunuz? Bazen sadece iyi bir uyku ya da kahve yetmeyebiliyor. Vücudunuzu içeriden desteklemenin en etkili yollarından biri ihtiyacınıza uygun takviyeleri doğru şekilde kullanmak. Neyse ki artık neye ihtiyacınız olduğunu uzun uzun araştırmanıza gerek yok. Protein Ocean bu ihtiyaca etkili bir çözüm sunuyor. Üstelik markanın 9. Yılına özel "9YAS" kodu tüm ürünlerde geçerli %20 indirimden yararlanabilirsiniz. İşte indirimdeki ürünlerden birkaçı...

1. Protein Ocean Creatine Chews

Toz formdaki takviyelerle ölçüyle, karıştırmayla uğraşmak gözünüzde büyüyorsa, artık buna gerek yok. Protein Ocean Creatine Chews, çiğnenebilir ve lezzetli formuyla kreatin alımını hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Her tablette 1.5 g kreatin içeren ürün, spor öncesi ya da gün içinde aniden aklınıza geldiğinde bile zahmetsizce tüketilebiliyor. Protein Ocean Creatine Chews ; kondisyonunu artırmak, antrenmanlardan daha fazla verim almak isteyenler için etkili bir çözüm.

Kullananlar ne diyor?

"Bağımlılık yaptı tadı lezzeti yemesi falan efsane bir şey, Tek tek paketli olması seyahat anlamında taşınabilirlik açısından da çok kolaylık sağlıyor."

"Ürünü çok beğendim gerçekten bu tarz tasarım harika olmuş."

2. Protein Ocean Gameday Pre

Maçtan önce enerjiniz tavan yapsın, sahaya çıktığınızda sadece oyuna odaklanmak istiyorsanız, Gameday Pre tam size göre! Türkiye’de benzeri olmayan bu özel preworkout formülü, 14 güçlü bileşeniyle antrenman öncesi ihtiyaç duyduğun desteği tek pakette sunuyor. Beta Alanin, L-Tirozin, L-Teanin, Kafein ve NMN ile hazırlanmış kompleks içerik, Hüperziya ekstresi ve Bioperine® ile zenginleştirilerek maksimum etki hedeflenmiştir. B vitaminleri ve minerallerle desteklenen yapısı hem fiziksel hem mental hazırlığı aynı anda destekliyor.

Kullananlar ne diyor?

"Ben limon sevdiğim için içimi süper geldi bana. zun süre topaklanmadan kullanabiliyorum."

"Güzel ürün. Kahvaltı yapmadan ufak bişeyler atıştırıp üzerine bunu içiyorum sabah erken saatte olmasına rağmen iyi antrenman çıkarıyor."

3. Protein Ocean Protein Meal Mango Lemon Ice Cream

Zamanınız kısıtlı ama öğününüzden de ödün vermek istemiyorsanız, Protein Meal tam aradığınız dengeyi sunuyor. Mango ve limon aromalı bu lezzetli karışım, her porsiyonda 24 gram protein ve 23 farklı vitamin-mineral içeriğiyle sadece 196 kaloriye güçlü bir öğün alternatifi sağlıyor. Whey protein konsantresi ve maltodekstrinle zenginleştirilen formülü; MCT yağı, inulin lifi, DigeZyme sindirim enzimi ve konjac ekstresiyle hem tok tutuyor hem de enerjinizi dengede tutmaya yardımcı oluyor. Glutensiz ve vejetaryen dostu yapısıyla farklı beslenme tarzlarına da uyum sağlayan ürün, tek yudumda lezzetli ve besleyici bir destek!

Kullananlar ne diyor?

"Ürün ara öğünleri hızlı halledebilmek adına faydalı."

"Tavsiye üzerine aldım ve beğendim. Günlük beslenme programınına eklenebilir."

4. Protein Ocean Garlic Extract

Doğal bir destek arayanların favorilerinden biri olan Garlic Extract (Sarımsak Ekstresi), güçlü antioksidan özellikleri ve faydalı bileşenleriyle öne çıkıyor. Geleneksel olarak bağışıklığı desteklemek ve vücuda direnç kazandırmak için tercih edilen sarımsak, bu formda çok daha pratik ve yoğun bir şekilde tüketilebiliyor. İçeriğinde doğal sülfür bileşenleri, vitaminler ve mineraller yer alıyor; vegan, vejetaryen, glutensiz ve laktozsuz yapısıyla farklı beslenme tercihlerine uyumlu. Günlük rutine eklenebilecek doğal bir takviye Garlic Extract, hem doğallığı hem de güçlü içeriğiyle güven veriyor.

Kullananlar ne diyor?

"Ağızda rahatsız edici bi koku bırakmıyor yine de içtikten sonra bir sakız alıyorum. Yemeklere kullanmak da pratik doğrusu."

"Tadı taze sarımsağa göre çok daha hafif daha kolay tüketiliyor."

5. Protein Ocean Günlük Vitamin Paketi

Sabah gözünüzü açar açmaz başlayan telaş, akşama kadar süren planlar, işler, mesajlar… Günün sonunda kendinize ne kadar zaman ayırabildiniz? Belki de bu yüzden vücudunuzun ihtiyaç duyduğu temel desteği sade, zahmetsiz ve etkili bir şekilde almanız önemli. Omega 3, D vitamini ve multivitaminin bir arada sunulduğu bu pratik kombinasyon, sadece eksiklerinizi tamamlamakla kalmaz; gün içinde enerjinizi korumanıza, zihinsel netliğinizi artırmanıza ve bağışıklığınızı güçlü tutmanıza yardımcı oluyor. Softgel formu sayesinde kullanım kolaylığı sunan bu takviyeler, “Ne alsam, neyi unuttum?” sorularını da gündeminizden çıkarıyor. Kısacası, kendi ihtiyaçlarınızı unutmadığınız etkili bir başlangıç için bu üçlü her gün yanınızda.

Kullananlar ne diyor?

"Gayet memnunum fiyat performans ürünü."

"Set halinde olması kolaylık."

6. Protein Ocean Protein Coffee

Güne lezzetli bir başlangıç yaparken aynı anda protein ihtiyacınızı karşılamak ister misiniz? Protein Coffee, soğuk kahve keyfini 17 gram yüksek kaliteli whey proteinle buluşturarak günlük rutininizi güçlendiriyor. İçeriğindeki 2.5 gram kahveyle enerjinizi yükseltirken, glutensiz ve soya içermeyen formülü sayesinde gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz bir seçenek. Özellikle yaz aylarında hem serinletici hem de besleyici bir içecek arayanlar için uygun olan Protein Coffee, kahve alışkanlığınızı yepyeni bir seviyeye taşıyor.

Kullananlar ne diyor?

"Denedim ve çok beğendim. Gayet su ile içilebilir düzeyde. Rahatsız edici bir tat yok. Şekerli kahve tadı seviyorsanız çok güzel. Sert bir kahve tadı yok. Mükemmel bir kıvamı var. Laktozsuz süt ile de eminim çok güzel olur denemek lazım. Asla baymıyor, rahatsız etmiyor. Spor sonrası yemekten sonra kahve krizim tuttu. Yeterli protein alamamıştım gayet iyi geldi."

"Sıcak yaz aylarında soğuk olarak güzel gidiyor."

7. Protein Ocean L-Carnitine

Sabah spora gitmeden önce ya da gün içinde enerjinizi artırmak istediğinizde, hem pratik hem de etkili bir takviye arıyorsanız, Protein Ocean L-Carnitine tam aradığınız destek olabilir. Toz formda sunulması sayesinde çantanıza atıp günün her anında kolayca hazırlayabileceğiniz ürün, yüksek biyoyararlılık sağlayan tartarat formuyla öne çıkıyor. Sıvı formlara göre hem daha uygun fiyatlı hem de damak tadına hitap eden aromasıyla spor rutininizi keyifli hale getiriyor. Vegan ve vejeteryan dostu içeriğiyle herkesin kullanımına uygun olan L-Carnitine ile hedeflerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Kullananlar ne diyor?

"Yeni aroma, gayet güzel. Çok hızlı geldi. Muhteşem enerji veriyor. Zihnimi toplayıp çok daha efektif sporumu yapıyorum lansman fiyatını kaçırmayın."

"İdman öncesi buzlu bardakta içiyorum. Bu sıcak yaz günlerinde çok iyi gidiyor. İdmanda bir tık terlemeye arttırıyor."

8. Protein Ocean Glutamine

Glutamine, vücudunuzun yoğun tempo sonrası ihtiyaç duyduğu toparlanmayı sağlıyor. Kas dokusunda doğal olarak en çok bulunan amino asitlerden biri olan glutamin, egzersizle azalan seviyelerini yerine koyarak yeniden yapılanmaya destek oluyor. Vegan, glutensiz ve laktozsuz formülüyle herkesin rahatlıkla kullanabileceği Glutamine’i rutininize eklemenin şimdi tam zamanı.

Kullananlar ne diyor?

"Tadı çok güzel ve çok hızlı suya karışıyor gayet başarılı."

"Tadı çok iyi tam bir fresh yaz içeceği gibi. Özellikle yemeklerin yanında meyve suyu gibi gidiyor. Etkisini de görüyorum kaslarım güzel toparlanıyor onaylandı net alınır."

9. Protein Ocean Flava Magnesium Complex

FLAVA Magnesium Complex, gün içinde azalan enerjinizi yeniden kazanmanıza yardımcı oluyor. İçeriğinde yer alan biyoyararlanımı yüksek 4 farklı magnezyum formu (Bisglisinat, Sitrat, Taurat ve Malat) ile kas fonksiyonlarınızı desteklerken, B6 vitamini sayesinde yorgunluk ve bitkinlik hissinin azalmasına katkı sağlıyor. Vegan, vejetaryen ve glutensiz yapısıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Kullananlar ne diyor?

"Uyku sorunları yaşayan biriyseniz çok faydası oluyor ama ilk 1 hafta etkisini göremedim sonra düzenli kullanımı bırakmadım faydasını gösteriyor."

"1 hafta kullanımdan itibaren kendini ciddi bir şekilde hissettiriyor kaliteli uyku,dinçlik ve bilinç açıklığı sağlıyor."

10. Proteinocean Protein Bar 32’li Paket

Yoğun bir günün ortasında acıktığınızda ya da spor sonrası hemen toparlanmak istediğinizde çantanızdan çıkaracağınız sağlıklı bir atıştırmalık, size fazlasıyla iyi gelebilir. Proteinocean Protein Bar 32’li Paket, tam da bu anlar için kurtarıcı! Dört farklı aromadan oluşan bu paketteki barlar, yüksek protein (%34), düşük şeker içeriğiyle hem tatlı ihtiyacınızı bastırıyor hem de kas gelişiminizi destekliyor. Glutensiz, hurmasız ve vejetaryen içeriğiyle diyetinize kolayca uyum sağlarken, kompakt boyutuyla cebinize bile sığıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Farklı lezzetleri denemek için güzel paket. Tavsiye ederim."

"İçerik ve Lezzet anlamında çok üst seviye ürün."

