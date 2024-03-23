Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Psikolog Ayşe Özyürek'in paylaşımı kısa sürede viral oldu! 'Elma' üzerinden anlattı... "Bir daha yapmayacağım diyorsa..."

    Psikolog Ayşe Özyürek'in paylaşımı kısa sürede viral oldu! 'Elma' üzerinden anlattı... "Bir daha yapmayacağım diyorsa..."

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.03.2024 14:14
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Psikolog Ayşe Özyürek Instagram hesabından ikili ilişkilere dair yaptığı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir takipçisinin 'Partnerim aynı şeyleri yapıp bir daha yapmayacağını söylüyor ama yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Nasıl davranmalıyım?' sorusunu cevaplandıran Özyürek'in paylaşımı kısa sürede viral oldu.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla 50 bini aşan bir takipçi kitlesine ulaşan Psikolog Ayşe Özyürek son gönderisinde ikili ilişkileri ele aldı.

    Partnerinin yapmayacağına dair söz vermesine rağmen aynı davranışı tekrarlamaya devam ettiğini söyleyen bir kişinin sorusuna cevap veren Özyürek 'elma' örneği üzerinden durumu değerlendirdi.

    kapak2

    Paylaşımına, "Bana inanmanı istiyorum, bir daha olmayacak vb. cümleleri ilişkinizde fazlaca duyuyorsanız lütfen dinleyin" notunu ekleyen Özyürek'in gönderisi takipçilerinden tam not almayı başardı.

    İlginizi Çekebilir

    Erotik sitedeki pozları işinden eden öğretmen hâlâ çok cesur

    Erotik sitedeki pozları işinden eden öğretmen hâlâ çok cesur

     Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

    Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

     En zenginlere hizmet ediyor! O eskortun aylık kazancı dudak uçuklattı

    En zenginlere hizmet ediyor! O eskortun aylık kazancı dudak uçuklattı

     Kocası genelevde 7 saat harcadı! Karısı kapıda protesto etti

    Kocası genelevde 7 saat harcadı! Karısı kapıda protesto etti

     Dubai milyoneriyle evli! Yasaklar listesini sıraladı

    Dubai milyoneriyle evli! Yasaklar listesini sıraladı

    Yerel Seçim 2024

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Kocasını başka bir kadınla masada otururken yakaladı! Ortalık karıştıKocasını başka bir kadınla masada otururken yakaladı! Ortalık karıştı
    Sonunda bu da oldu! Çamura bulanıp taklalar attıSonunda bu da oldu! Çamura bulanıp taklalar attı
    Tepki gecikmedi! "Aldatan evli erkeklerin sanal kız arkadaşıyım"Tepki gecikmedi! "Aldatan evli erkeklerin sanal kız arkadaşıyım"
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Psikolog
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Seyyanen zam iddiaları konuşulurken emeklileri heyecanlandıran açıklama geldi

    Seyyanen zam iddiaları konuşulurken emeklileri heyecanlandıran açıklama geldi

    Korkunç vahşette yeni görüntüler ortaya çıktı!

    Korkunç vahşette yeni görüntüler ortaya çıktı!

    Kocasını başka bir kadınla masada otururken yakaladı! Ortalık karıştı

    Kocasını başka bir kadınla masada otururken yakaladı! Ortalık karıştı

    Sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler

    Sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler

    Eteğini kısa buldu! 'Yarısı nerede' sözü tepki çekti

    Eteğini kısa buldu! 'Yarısı nerede' sözü tepki çekti

    Evli adamları videoya kaydederek eşlerine gönderiyor

    Evli adamları videoya kaydederek eşlerine gönderiyor

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

    Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

    Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.