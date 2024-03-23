Psikolog Ayşe Özyürek'in paylaşımı kısa sürede viral oldu! 'Elma' üzerinden anlattı... "Bir daha yapmayacağım diyorsa..."

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla 50 bini aşan bir takipçi kitlesine ulaşan Psikolog Ayşe Özyürek son gönderisinde ikili ilişkileri ele aldı.

Partnerinin yapmayacağına dair söz vermesine rağmen aynı davranışı tekrarlamaya devam ettiğini söyleyen bir kişinin sorusuna cevap veren Özyürek 'elma' örneği üzerinden durumu değerlendirdi.

Paylaşımına, "Bana inanmanı istiyorum, bir daha olmayacak vb. cümleleri ilişkinizde fazlaca duyuyorsanız lütfen dinleyin" notunu ekleyen Özyürek'in gönderisi takipçilerinden tam not almayı başardı.