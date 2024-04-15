Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru herkesi şaşırttı! "Yırtık çamaşırı..."

Klinik Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

Ezmeci, ilişkileri hakkında ikilemde olan takipçilerinin sorularına yanıt veriyor. Birbirinden şaşırtıcı sorular ise herkesi hayrete düşürüyor.

"NİYE OĞLUNUN ARABASINDA"

Yine Instagram hesabından soru- cevap yapan Ezmeci'ye bir takipçisi "Kocamın arabasında yırtık kadın iç çamaşırı buldum. 'Annemin' dedi. Annesi 78 yaşında..." sorusunu yöneltti.

Esra Ezmeci ise yanıt olarak şunu söyledi:

"78 yaşında öyle giyinmeyi seviyor olabilir ama neden yırtık? Niye oğlunun arabasında onu bilemedim."







