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Putin'in sağlık durumuyla ilgili iddialar gündem olmuştu! Haftalar sonra sessizliğini bozdu, açıklama geldi

08.12.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna savaşının başından bu zamana kadar Rus lider Putin'in sağlık durumuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Söz konusu iddialara herhangi bir açıklamanın yapılmaması ise şüpheleri kuvvetlendirmişti. Rusya, Putin'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin sessizliğini bozdu. Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı Basın ve Enformasyon Dairesi, Putin'in sağlık durumu ile ilgili iddialar üzerine açıklama yaptı.

Putin'in sağlık durumuyla ilgili iddialar gündem olmuştu! Haftalar sonra sessizliğini bozdu, açıklama geldi

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı müdahalesi devam ederken savaşın ilk günlerinden itibaren Putin'in sağlık durumuyla ilgili defalarca iddia ortaya atıldı. Rus lider Putin ile ilgili son iddia ise merdivenden düştüğü yönündeydi. Putin'de koksiks ile yumuşak dokularda bir çürük teşhis edilmiş ve Rus lidere sağlık taraması yapılmıştı.

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RUSYA'DAN HAFTALAR SONRA AÇIKLAMA

Gelen iddialar sonrasında Moskova, haftalar sonra sessizliğini bozdu. Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı Basın ve Enformasyon Dairesi, söz konusu iddialarla ilgili açıklama yaptı.

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"GERÇEK DIŞI"

Yapılan açıklamada "Talebiniz ile ilgili olarak bunun tamamen gerçek dışı olduğunu söyleyebiliriz" ifadesi kullanıldı.

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