Putin'in sağlık durumuyla ilgili iddialar gündem olmuştu! Haftalar sonra sessizliğini bozdu, açıklama geldi

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı müdahalesi devam ederken savaşın ilk günlerinden itibaren Putin'in sağlık durumuyla ilgili defalarca iddia ortaya atıldı. Rus lider Putin ile ilgili son iddia ise merdivenden düştüğü yönündeydi. Putin'de koksiks ile yumuşak dokularda bir çürük teşhis edilmiş ve Rus lidere sağlık taraması yapılmıştı.

RUSYA'DAN HAFTALAR SONRA AÇIKLAMA

Gelen iddialar sonrasında Moskova, haftalar sonra sessizliğini bozdu. Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı Basın ve Enformasyon Dairesi, söz konusu iddialarla ilgili açıklama yaptı.

"GERÇEK DIŞI"

Yapılan açıklamada "Talebiniz ile ilgili olarak bunun tamamen gerçek dışı olduğunu söyleyebiliriz" ifadesi kullanıldı.

