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  4. Son dakika: Rusya lideri Putin'den nükleer savaş açıklaması! 'Tehdit büyüyor'

Son dakika: Rusya lideri Putin'den nükleer savaş açıklaması! 'Tehdit büyüyor'

07.12.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Putin: "Nükleer savaş tehdidi büyüyor. Rusya (nükleer) ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci olmayacak." diye konuştu.

Son dakika: Rusya lideri Putin'den nükleer savaş açıklaması! 'Tehdit büyüyor'

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin "Nükleer savaş tehdidi büyüyor. Rusya (nükleer) ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci olmayacak." dedi.

Öte yandan Rus ordusu Ukrayna’ya ait Donbass’a saldırılarına devam ederken, Donetsk bölgesindeki Kurakhove kentini vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı. Teröristlerin saldırısını "insanlık dışı" olarak nitelendiren Zelenskiy, "Teröristler, barış kenti Kurakhove’ye saldırdı. Bir market, otobüs durağı, benzin istasyonları ve konut binalarında yangın çıktı. En az 6 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı. Bunun bedelini ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

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