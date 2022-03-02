Türkiye'ye sığınan Ukraynalı Eurovision birincisi Jamala CNN Türk canlı yayınında yardım istedi! Sözlerindeki Atatürk detayı dikkat çekti

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında ülkesinden ayrılan Eurovision Şarkı Yarışması 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala, iki çocuğuyla Türkiye’ye sığınmıştı. Sevilen şarkıcı ülkesinin yaşadığı zor günlerde tüm dünyadan destek istedi. CNN Türk canlı yayınında eşinin ülkesini savunmak için Ukrayna’da kaldığından söz eden Jamala, “Ben çok üzgünüm, bu şarkıyı yazarken hiç aklıma gelmezdi ki tarih tekrar olacak. Biz görüşebiliyoruz, eşim ülkeyi savunmak için kaldı orada. Benim kalbim orada kaldı. Orada kalan tüm müzik ekibim, menajerim ve benim solistlerim onlar şu adan bomba altında, sığınaklara sığınmak zorundalar. Onlarla her zaman bağlantıya geçemiyorum.” dedi.

“BİZİ HALA ŞOKU ATLATAMADIK”

24 Şubat’ta Putin’in saldırı emrini verdikten sonra bomba sesleriyle uyandıklarını dile getiren Jamala, Türkiye’de kendisine evlerini açan dostlarına teşekkür etti. Ukrayna’dan kaçış yolculuğunun zor olduğunu belirten Jamala, “Ben tüm Türkiye'ye, arkadaşlarıma, evlerini açanlara, sınırdan alanlara teşekkür etmek istiyorum. Ben bir an önce evime dönmek istiyorum. Korkunç olay 24 Şubat'ta Putin'in saldırı emrini verdikten sonra biz hala şoku atlatamadık. Saat 5'te biz bomba sesleriyle uyandık. Aynı zamanda başka şehirlerin de aynı bombalama sesleri ile haber aldık. Ukrayna'yı 2 saat içinde işgal etmeye çalıştı.” ifadelerini kullandı.

“HER GÜN BOMBALAR DEVAM EDİYOR”

İşgalin ilk gününden sonra akşam saatlerinde olayların dinmesini beklediklerini ve sınıra doğru yola çıktıklarını anlatan Jamala, “Biz 24 Şubat'ta akşama kadar bekledik sabırla bu olay bitecek diye. Sonra sınıra yolculuğa çıktı. Türkiye'ye gelene neredeyse 4 gün araba yolculuğu ile geldik. Çok korkunç. Her gün haberleri izliyoruz ki orada bombalamalar devam ediyor. Tarihi binalar, kültür değeri taşıyan binalar yıkılıyor, çocuklar aç susuz, gıda ve ilaç eksikliği var. Haberleri aldığımızda çok üzülüyoruz. Dün Jitomir şehrinde doğum hastanesi komple yıkıldı ve içinde kadınlar ve çocuklar vardı” diye konuştu.

ATATÜRK DETAYI DİKKATLERİ ÇEKTİ

Sadece özgür bir ülke olmak için mücadele ettiklerini anlatan Jamala’nın sözlerindeki Atatük detayı dikkatlerden kaçmadı. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nı hatırlatan Jamala, “Zamanında Türkiye'de Atatürk, cumhuriyeti işgalcilerden korudu ve özgürlük kazandı. Biz de Ukrayna'da savaş veriyoruz. Biz özgür ve bağımsız yaşamak istiyoruz. Herkese seslenmek istiyorum bize destek olun. Bizim savaşımız değil sadece biz özgür bir ülke olmak istiyoruz.” dedi.



