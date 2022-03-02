Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Türkiye'ye sığınan Ukraynalı Eurovision birincisi Jamala CNN Türk canlı yayınında yardım istedi! Sözlerindeki Atatürk detayı dikkat çekti

Türkiye'ye sığınan Ukraynalı Eurovision birincisi Jamala CNN Türk canlı yayınında yardım istedi! Sözlerindeki Atatürk detayı dikkat çekti

02.03.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında çocuklarıyla beraber ülkesinden kaçarak Türkiye’ye sığınan Jamala, CNN Türk canlı yayınına konuk oldu. Rusya-Ukrayna savaşını ve yaşadıklarını anlatan Ukraynalı Eurovision birincisinin canlı yayındaki Atatürk örneği herkesin dikkatini çekti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında ülkesinden ayrılan Eurovision Şarkı Yarışması 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala, iki çocuğuyla Türkiye’ye sığınmıştı. Sevilen şarkıcı ülkesinin yaşadığı zor günlerde tüm dünyadan destek istedi. CNN Türk canlı yayınında eşinin ülkesini savunmak için Ukrayna’da kaldığından söz eden Jamala, “Ben çok üzgünüm, bu şarkıyı yazarken hiç aklıma gelmezdi ki tarih tekrar olacak. Biz görüşebiliyoruz, eşim ülkeyi savunmak için kaldı orada. Benim kalbim orada kaldı. Orada kalan tüm müzik ekibim, menajerim ve benim solistlerim onlar şu adan bomba altında, sığınaklara sığınmak zorundalar. Onlarla her zaman bağlantıya geçemiyorum.” dedi.

“BİZİ HALA ŞOKU ATLATAMADIK”

kapak ukrayna

24 Şubat’ta Putin’in saldırı emrini verdikten sonra bomba sesleriyle uyandıklarını dile getiren Jamala, Türkiye’de kendisine evlerini açan dostlarına teşekkür etti. Ukrayna’dan kaçış yolculuğunun zor olduğunu belirten Jamala, “Ben tüm Türkiye'ye, arkadaşlarıma, evlerini açanlara, sınırdan alanlara teşekkür etmek istiyorum. Ben bir an önce evime dönmek istiyorum. Korkunç olay 24 Şubat'ta Putin'in saldırı emrini verdikten sonra biz hala şoku atlatamadık. Saat 5'te biz bomba sesleriyle uyandık. Aynı zamanda başka şehirlerin de aynı bombalama sesleri ile haber aldık. Ukrayna'yı 2 saat içinde işgal etmeye çalıştı.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna cephesinden ilginç görüntü! Askerler savaş kıyafetleriyle dans videosu yayınladı, milyonlar onları izlediUkrayna cephesinden ilginç görüntü! Askerler savaş kıyafetleriyle dans videosu yayınladı, milyonlar onları izledi

“HER GÜN BOMBALAR DEVAM EDİYOR”

İşgalin ilk gününden sonra akşam saatlerinde olayların dinmesini beklediklerini ve sınıra doğru yola çıktıklarını anlatan Jamala, “Biz 24 Şubat'ta akşama kadar bekledik sabırla bu olay bitecek diye. Sonra sınıra yolculuğa çıktı. Türkiye'ye gelene neredeyse 4 gün araba yolculuğu ile geldik. Çok korkunç. Her gün haberleri izliyoruz ki orada bombalamalar devam ediyor. Tarihi binalar, kültür değeri taşıyan binalar yıkılıyor, çocuklar aç susuz, gıda ve ilaç eksikliği var. Haberleri aldığımızda çok üzülüyoruz. Dün Jitomir şehrinde doğum hastanesi komple yıkıldı ve içinde kadınlar ve çocuklar vardı” diye konuştu.

Ukraynalı playboy modeli Dasha Astafieva, sığınaktan paylaştı! Cephe birliklerine destek gönderdi: Hala Kiev’deyizUkraynalı playboy modeli Dasha Astafieva, sığınaktan paylaştı! Cephe birliklerine destek gönderdi: Hala Kiev’deyiz

ATATÜRK DETAYI DİKKATLERİ ÇEKTİ

Sadece özgür bir ülke olmak için mücadele ettiklerini anlatan Jamala’nın sözlerindeki Atatük detayı dikkatlerden kaçmadı. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nı hatırlatan Jamala, “Zamanında Türkiye'de Atatürk, cumhuriyeti işgalcilerden korudu ve özgürlük kazandı. Biz de Ukrayna'da savaş veriyoruz. Biz özgür ve bağımsız yaşamak istiyoruz. Herkese seslenmek istiyorum bize destek olun. Bizim savaşımız değil sadece biz özgür bir ülke olmak istiyoruz.” dedi.

Türkiye'ye sığınan Ukraynalı Eurovision birincisi Jamala yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Bizi Türk dostlarımız kurtardıTürkiye'ye sığınan Ukraynalı Eurovision birincisi Jamala yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Bizi Türk dostlarımız kurtardı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Playboy modeli sığınaktan paylaştı! Gönderisi olay olduPlayboy modeli sığınaktan paylaştı! Gönderisi olay oldu
53 yıl önce yazılmış! Küçük kızın kehanetleri herkesi şaşırttı53 yıl önce yazılmış! Küçük kızın kehanetleri herkesi şaşırttı
Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdiOlay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"

Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"

Rusya'ya karşı savaşmak için tugay kuruldu! Böyle duyurdular, 400 kişi...

Rusya'ya karşı savaşmak için tugay kuruldu! Böyle duyurdular, 400 kişi...

Ukrayna’da sivil barikat! Rus ordusu neye uğradığını şaşırdı…

Ukrayna’da sivil barikat! Rus ordusu neye uğradığını şaşırdı…

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Biden'dan büyük gaf! Ukraynalılara bakın ne dedi

Biden'dan büyük gaf! Ukraynalılara bakın ne dedi

İlginizi Çekebilir

Ölümü herkesi şaşırttı! Toz miktarını yanlış hesaplayınca...

Ölümü herkesi şaşırttı! Toz miktarını yanlış hesaplayınca...

Yüzlercesi tek tek incelendi! İşte en sağlıklı besin

Yüzlercesi tek tek incelendi! İşte en sağlıklı besin

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Ukraynalı asker "Allahu Ekber" diyerek ateşledi! Olay oldu

Ukraynalı asker "Allahu Ekber" diyerek ateşledi! Olay oldu

İnfial yaratan olay! 17 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye...

İnfial yaratan olay! 17 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye...

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.