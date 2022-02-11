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Putin-Macron görüşmesindeki masa gündeme oturmuştu! Sebebi belli oldu, Rusya doğruladı

11.02.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta Rusya'da gerçekleşen Putin-Macron görüşmesinde iki liderin oturduğu masa dünyanın gündemine yerleşmişti. Nedeni hakkında çok sayıda iddia ve yorum ortaya atılırken, Kremlin'den yapılan açıklama tüm sorulara cevap oldu. Macron'un, Putin ile görüşmesi öncesi Rus doktorlara PCR testi yaptırmadığı için zirvenin dev masada yapıldığı ortaya çıktı. Kremlin, bilgileri doğrularken, Fransa tarafından çarpıcı bir açıklama geldi: Cumhurbaşkanının DNA'sını ele geçirmelerini kabul edemezdik

Putin-Macron görüşmesindeki masa gündeme oturmuştu! Sebebi belli oldu, Rusya doğruladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçtiğimiz hafta yaptığı görüşmede, iki liderin oturduğu dev masa dünyada gündem olmuştu. Konuya ilişkin birçok yorum yapılırken, sosyal medyada ti'ye de alınmıştı. Gelen bilgilere göre iki liderin görüşmesi öncesi Marcon, Rus doktorların PCR testi yapmasına izin vermedi. Bu nedenle de zirve, dev masada yapıldı. Kremlin de Macron'un, Rus doktorlara PCR testi yaptırmak istemediğini doğrularken, Fransa tarafı da, "Macron'un DNA'sını ele geçirmelerine izin vermezdik" dedi. İşte flaş haberin detayları...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinin dev masada yapılmasının nedeni ortaya çıktı. Fransız basınında yer alan habere göre, Rusya zirve öncesi 2 kez PCR testi yaptırmasına rağmen Macron'dan 3'üncü testi yaptırmasını talep etti. Ancak Macron, Rus yetkililer tarafından test yapılmasını kabul etmeyerek bu talebi reddetti. Bu nedenle zirvede sosyal mesafeyi korumak için iki lider arasında selamlaşma olmadığı ve 5 metrelik uzun bir masa kullanıldığı öne sürüldü.

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"CUMHURBAŞKANI'NIN DNA'SINI ELE GEÇİRMELERİNİ KABUL EDEMEZDİK"

Macron’a yakın kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Macron'a Rus yetkililer tarafından PCR testi yapılması ya da görüşmenin katı sosyal mesafe koşulları altında yapılması seçeneklerinin sunulduğu ifade edildi. İsmini vermeyen bir Fransız yetkili, “Bunun el sıkışma ve o uzun masa anlamına geldiğini gayet iyi biliyorduk. Ancak Cumhurbaşkanının DNA'sını ele geçirmelerini kabul edemezdik" diye konuştu. Kaynak, Macron’un Fransa’dan ayrılmadan önce ve Rusya’da kendi doktoru tarafından test edildiğini belirtti.

Fransız basınında yer alan haberde, Elysée’nin, “Ruslar bize Putin'in sıkı bir sağlık balonunun içinde tutulması gerektiğini söylediler" açıklamasına yer verildi.

KREMLİN DOĞRULADI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov basına yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Rus doktorlara PCR testi yaptırmayı reddetmesinin doğru olup olmadığı ile ilgili soruya, "Evet, doğru" ifadesiyle yanıt verdi. Putin’e de test yapılıp yapılmadığını soran gazetecilere cevap veren Peskov, "Burada daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Kamuoyuna kapalı olan tarafta da bir şeyler bırakalım" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Pazartesi günü Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kremlin Saray’ında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizini görüşmek üzere bir araya gelmişti. İki liderin selamlaşmaması ve görüşmenin en az 5 metre uzunluktaki bir masada yapılması iki ülke arasındaki ilişkilerin mesafesini yansıttığı şeklinde yorumlanmıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin PCR testi
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