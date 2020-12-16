Qualcomm Snapdragon 678 tanıtıldı! İşte özellikleri

Snapdragon 888'i geçtiğimiz günlerde duyuran Qualcomm, orta seviye işlemcileri için adım atmaya başladı. Bu adımlardan biri Snapdragon 678 oldu. ABD merkezli firma, yeni nesil Android telefonlara güç verecek Snapdragon 678 işlemcisini resmen tanıttı.

QUALCOMM SNAPDRAGON 678 ÖZELLİKLERİ

Snapdragon 678, Snapdragon 675'in halefi konumunda. 11 nm LPP üretim teknolojisi ile gelen Snapdragon 678, Snapdragon 675 gibi Cortex A76 çekirdeği bulunduruyor. Fakat bu noktada çekirdekler 2.0 GHz yerine 2.2 GHz hızında çalışıyor. GPU tarafında ise yine 675'te bulunan Adreno 612 kullanılmaya devam ediliyor. Qualcomm'un iddiasına bakılırsa bu değişiklikler, bir önceki nesile göre performans artışı sağlıyor.

2021 YILINDA GÜÇ VERECEK

X12 LTE modem ile gelen Snapdragon 678 işlemcisi, maalesef daha önce de söylediğimiz gibi 5G desteği sunmuyor. Fakat işlemcinin 48 MP'ye kadar fotoğraf desteği, portre modu, 4K Ultra HD video kaydı ve 5x optik zoom gibi özelliklere sahip olduğu belirtiliyor. Snapdragon 678'in 2021 yılında birçok telefona güç vermesi bekleniyor.

