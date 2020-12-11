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Apple, Qualcomm modemlerinden uzaklaşmaya hazırlanıyor!

11.12.2020 12:15 | Son Güncelleme:
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Apple, Qualcomm modemlerinden uzaklaşmaya hazırlanıyor!

Apple Qualcomm'dan modem almayı yakın bir tarihte bırakabilir. Son rapora göre Apple'ın donanımdan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Johny Srouji, Apple'ın bu yıl başka bir önemli stratejik geçiş sağlayacak ilk dahili hücresel modemini geliştirmeye başladığını söyledi.

Apple bu yıl önemli bir geçişe imza attı. Bu geçiş ARM tabanlı Apple M1 işlemcilerden oluşuyordu. Kendi üretimi M1 işlemcileri MacBook'lara yerleştiren Cupertinolu şirket, böylece Intel'e olan bağlılığını azalttı. Aynı şekilde Apple'ın iPhone 12 ile birlikte 5G'ye geçişi de iPhone 12 modellerine yeni bir donanım kazandırdı. Bu donanım da 5G modemin ta kendisiydi. Apple tarafından henüz üretimi yapılmayan bu modem, Qualcomm'dan tedarik edildi. Fakat Bloomberg'ten Mark Gurman'ın haberine göre Apple Qualcomm'dan da modem almayı yakın bir zamanda durdurabilir.

APPLE KENDİ 5G MODEMİNİ GELİŞTİRMEYE BAŞLAMIŞ OLABİLİR

Bloomberg'in haberine göre, Apple'ın donanımdan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Johny Srouji, Apple personeline "Bu yıl, başka bir önemli stratejik geçiş sağlayacak olan ilk dahili hücresel modemimizi geliştirmeye başladık'' dedi. Bu sözler Apple'ın kendi 5G modemini geliştirmeye başladığını ve belki de iPhone 13'te kendi modemini kullanabileceğine yönelik yorumlara yol açtı.

Apple modem

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NE ZAMAN HAZIR OLACAĞINI SÖYLEMEDİ

Hücresel modem, bir akıllı telefonun en önemli parçalarından biri. Srouji ise hücresel modemin ne zaman ürünlerde gönderilmeye hazır olacağını söylemiş değil. Fakat aktarılanlara bakılırsa Apple kendi 5G modemini geliştirmek için kollarını sıvamış durumda.

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