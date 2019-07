Quentin Tarantino yönetmenliği bırakıyor

Merakla beklenen Bir Zamanlar… Hollywood’da (One Upon a Times In Hollywood) vizyon için gün sayan Quentin Tarantino, emekli olduktan sonra ne yapmayı planladığını açıkladı.

Önceki yıllarda yaptığı açıklamalarda 10. filminin ardından yönetmenlikten emekli olacağını söyleyen Tarantino, bu sözünü yineledi. Vizyona girmek üzere olan Bir Zamanlar… Hollywood’da yönetmenin 9. filmi.

GQ Avustralya’ya konuşan Tarantino “teatral film” yönetme deneyiminin “sonuna geldiğini” düşündüğünü belirterek bırakma zamanı geldiğinde kariyerini nasıl sürdüreceğine dair planlarını açıkladı. Kitap ve tiyatro oyunu yazmak istediğini belirten Tarantino, “Yani hala yaratıcı olacağım. Sanırım filmler için yapabileceğim her şeyi yaptım” diye konuştu. Tarantino sözlerine, “Eğer iyi karşılanırsa belki de 10. filmi yapmam. Belki de şimdi dururum!” şeklinde devam etti.

Bir Zamanlar… Hollywood’da Türkiye’de 23 Ağustos’ta vizyona girecek.