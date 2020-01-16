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  4. Radyo Şems Gazze'de engellilerin sesi oldu

Radyo Şems Gazze'de engellilerin sesi oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.01.2020 11:29 | Son Güncelleme

Görme engelli sunucuların yayın yaptığı Radyo Şems, engellilere yönelik programlarıyla kısa sürede büyük ilgi uyandırdı - Radyo Şems Yayın Direktörü Amr el-Hac: - "Işık kaynağımız güneş gibi bu radyo da görme engellilerin hayatında kendi yollarını bulmalarını ve kendilerini ifade etmelerini sağlıyor" - Radyo Şems sunucusu Gada Zelmet: - "Yaptığım programlarda engellilere yönelik ön yargıları yıkmaya çalışıyorum"

MUHAMMED EBU DUN - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 ay önce yayına başlayan Radyo Şems, engellilerin seslerini duyurmasını sağlıyor.

Gazze'de İsrail'in saldırılarının yanı sıra ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle binlerce Filistinli, hayatlarına engelli olarak devam ediyor.

Engellilere yönelik spor ve kültür faaliyetlerinin arttığı bölgede kasım ayında kurulan Radyo Şems de bu kapsamda yayın yapıyor.

Görme engelli sunucuların çalıştığı radyoda, engellilerin ihtiyaçlarına yönelik programlar hazırlanıyor. Yayına telefonla bağlanan engelli dinleyiciler de kendi tecrübelerinin yanı sıra faydalı bilgiler paylaşıyor.

- Görme engelliler radyoculuk yapıyor

Radyo Şems Yayın Direktörü Amr el-Hac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel basında pek önem verilmeyen engelli dinleyicilerin acil ihtiyaçlarını gündeme getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Hac, Gazze'nin orta kesimindeki Ez-Zehra bölgesinde kurulan radyo istasyonunun Şems Medya Merkezi'nin bir projesi olarak yayın hayatına başladığını belirtti.

Proje kapsamında öncelikle görme engelli kişilere medya eğitimi verildiğini anlatan Hac, bu yolla engellilerin çalışma hayatına katılımlarına yardımcı olduklarını ifade etti.

Hac, bu nedenle radyonun adının "şems" (güneş) olduğunun altını çizerek, "Işık kaynağımız güneş gibi bu radyo da görme engellilerin hayatında kendi yollarını bulmalarını ve kendilerini ifade etmelerini sağlıyor." dedi.

Facebook aracılığıyla internet üzerinden yayın yaptıklarını söyleyen Hac, "Ülkede yaşadığımız sorunların çözümüne katkı sağlamak için yetkililere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- Radyoya yoğun ilgi var

Amr el-Hac, henüz 2 ay önce yayın hayatına başlamasına rağmen Radyo Şems'in büyük ilgi gördüğünü aktardı.

Maddi yetersizlikler nedeniyle şu an yalnızca sosyal medya üzerinden yayın yapabildiklerine dikkati çeken Hac, ileride imkan olması durumunda önce karasal, ardından da uydu üzerinden yayına geçmek istediklerini dile getirdi.

- "Ön yargıları yıkmaya çalışıyorum"

Radyo Şems'in sunucularından görme engelli Gada Zelmet, "Yaptığım programlarda engellilere yönelik ön yargıları yıkmaya çalışıyorum. Dinleyicilerin büyük bir potansiyeli var ve kendilerine uygun ortam sağlandığında çok etkili olabilirler." ifadelerini kullandı.

İşindeki zorlukları anlatan Zelmet, program sırasında yayın yönetmeni ve dinleyicilerle sürekli irtibat halinde olduğunu ve dikkatinin dağılmaması için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Arapça ve medya eğitimi aldığını belirten Zelmet, engelinden ötürü iş bulmakta zorlandığını ve henüz para kazanmasa da radyoculuk alanındaki ilk deneyiminden mutlu olduğunu dile getirdi.

Filistin İstatistik Bürosunun son verilerine göre, Gazze'de 127 bin 962 engelli bulunuyor. Bu rakam Gazze nüfusunun yüzde 6,8'ini oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
engelli, filistin, Radyo Şems,

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