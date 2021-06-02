Koronavirüsten korunmak için renkli beslenin! Mor, kırmızı ve yeşil besinlere yönelin

Beslenme rutini içerisinde renklerin önemli olduğunu hiç düşündünüz mü? Tükettiğimiz meyve ve sebzelerin renkleri nereden geliyor? Beslenmedeki renkler koronavirüsten korunmak için ne kadar önemli? Gökkuşağında 7 renk bulunuyor, renkli diyette ise 5 renk etkili oluyor. Kırmızı, mor, beyaz, turuncu ve yeşil renkteki sebze ile meyvelerden her gün birer avuç tüketerek daha sağlıklı, daha renkli ve fit olmak mümkün.

ENERJİNİN RENGİ KIRMIZI

Enerjinin rengi kırmızıyı meyve ve sebzelere veren pigmentin ismi likopen. Likopen çok güçlü bir antioksidanıdır. Her gün en az 1 avuç kadar kırmızı meyve ve sebzeleri tüketmeliyiz. Şu anda mevsimi olan çilek, domates, karpuz tam da bu grupta yer alıyor. Diğer kırmızıları da sayacak olursak; kuşburnu, kırmızı ahududu, greyfurt, nar, kırmızı biber ve kızılcık da bu grupta.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN TURUNCU OLMADAN ASLA

Turuncu renkteki meyve ve sebzeler, doğal bir bitkisel pigment olan, karotenoidler tarafından renklendirilir. Beta karoten’den zengin turuncular, bağışıklık sistemimiz üzerinde oldukça etkililer. Koronavirüsten korunmak için güçlü bir bağışıklık sisteminin çok önemli olduğunu biliyoruz. İşte tam da bu aşamada turuncu başrollerde olmalı!