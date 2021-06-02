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Koronavirüsten korunmak için renkli beslenin! Mor, kırmızı ve yeşil besinlere yönelin

Seray Üstün Seray Üstün
02.06.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandeminin devam ettiği bu günlerde bağışıklık sistemimizin güçlü olması için renkli beslenmek çok önemli. Gün içerisinde tükettiğiniz farklı renkteki meyve ve sebzeler sayesinde farklı antioksidanları ve vitamin gruplarını almış olursunuz. Peki nedir bu renkler? Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger konu hakkında bilgiler verdi.

Koronavirüsten korunmak için renkli beslenin! Mor, kırmızı ve yeşil besinlere yönelin

Beslenme rutini içerisinde renklerin önemli olduğunu hiç düşündünüz mü? Tükettiğimiz meyve ve sebzelerin renkleri nereden geliyor? Beslenmedeki renkler koronavirüsten korunmak için ne kadar önemli? Gökkuşağında 7 renk bulunuyor, renkli diyette ise 5 renk etkili oluyor. Kırmızı, mor, beyaz, turuncu ve yeşil renkteki sebze ile meyvelerden her gün birer avuç tüketerek daha sağlıklı, daha renkli ve fit olmak mümkün.

ENERJİNİN RENGİ KIRMIZI

Enerjinin rengi kırmızıyı meyve ve sebzelere veren pigmentin ismi likopen. Likopen çok güçlü bir antioksidanıdır. Her gün en az 1 avuç kadar kırmızı meyve ve sebzeleri tüketmeliyiz. Şu anda mevsimi olan çilek, domates, karpuz tam da bu grupta yer alıyor. Diğer kırmızıları da sayacak olursak; kuşburnu, kırmızı ahududu, greyfurt, nar, kırmızı biber ve kızılcık da bu grupta.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN TURUNCU OLMADAN ASLA

Turuncu renkteki meyve ve sebzeler, doğal bir bitkisel pigment olan, karotenoidler tarafından renklendirilir. Beta karoten’den zengin turuncular, bağışıklık sistemimiz üzerinde oldukça etkililer. Koronavirüsten korunmak için güçlü bir bağışıklık sisteminin çok önemli olduğunu biliyoruz. İşte tam da bu aşamada turuncu başrollerde olmalı!

Sarı-turuncu renk grubunda yer alan ve şu anda mevsimi olan şeftali, kayısı, kavun, malta eriği nektarini ara öğünlerimizde yer vermek önemli. Ana menülerde ise limon, tatlı patates, sarı domates tüketmeye özen gösterelim.

DOĞANIN RENGİ YEŞİL

Doğanın ve huzurun rengi yeşilin, beslenmemizde yeri oldukça ayrıdır. Klorofil, bitkilere yeşil rengi veren pigmenttir. Klorofil, vücudun doğal detoks yeteneğini desteklemek için karaciğere yardımcı olmanın yanında toksinlerin vücutta toplanmasını önlemek için bağışıklık fonksiyonunu da destekler. Bu gruptaki besinler yüksek C vitamini içermeleri ile dikkat çekerler. C vitamini alımının da bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olabildiğini biliyoruz.

Yeşil üzüm, yeşil erik, kivi, lime, yeşil soğan, avokado, brokoli, kara lahana, taze fasulye, Kabak, yeşil dolmalık biber, yeşil sivri biber, kuşkonmaz, bezelye, bruksel lahanası, salatalık, ıspanak, pazı, hardal, semizotu, marul, roka, taze nane, dereotu, tere, kuzukulağı ve diğer tüm yeşil yapraklılar bu grupta yer alan sebze ve meyveleri oluşturuyor.

DİĞER BİR RENK: MOR

Mor renkteki meyve ve sebzelere mavi-mor rengi veren pigment’in ismi ‘antosiyanin’ dir. Peki mor renkli meyve ve sebzeler grubunda yer alan besinler hangileri? Patlıcan, kırmızı pancar, mor lahana, kırmızı soğan, mor veya kırmızı turp ,böğürtlen, siyah ahududu, yaban mersini, incir, mor erik, kuru erik, siyah üzüm, vişne, kiraz, kuş üzümü, siyah dut, kuru üzüm, kan portakalı gibi mor renkteki bu meyve ve sebzeleri mevsiminde her gün en az 1 avuç kadar düzenli olarak tüketmeliyiz.

BEYAZ MEYVE VE SEBZELERLE VÜCUDUNUZU TEMİZLEYİN

Beyaz renkteki meyve ve sebzeler, rengini ‘antoksantin’ isimli pigment sayesinde almışlardır. Antoksantin, antioksidan özellikte olan bir flavonoidtir. Flavonoidlerin, bağışıklık sistemine ait hücrelerin farklılaşmasını ve miktarını doğrudan modüle ettiği gösterilmiştir. Bağışıklık sistemi, bir organizmayı enfeksiyonlardan ve salgın hastalıklardan korumada kilit rol oynar. Bu yüzden her gün beslenmemize beyaz rengi eklemek önemli. Sarımsak, soğan gibi allium sebzelerinin bağışıklık sistemini aktive ederek enfeksiyonlara karşı koruduğu da bilinmektedir. Muz, elma, armut, ayva, karnabahar, beyaz lahana, sarımsak, soğan, zencefil, mantar, patates, turp, yer elması, hindiba, kereviz, enginar ve pırasa gibi sebze ve meyveler mevsiminde her gün menümüzde yer alması gerekenlerdendir.

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