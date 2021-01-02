Ramazan ne zaman başlıyor 2021? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada oldukça zorlu geçen 2020 yılının ardından 2021 yılı yepyeni umutlarla geldi. 2021 yılı için en fazla merak edilen konulardan bir tanesi de dini günler oldu. Bu doğrultuda 2021 Ramazan başlangıcı da araştırılıyor. Şimdiden tatil planlarını netleştirmek isteyenler ise Ramazan Bayramı tatili 2021 ile ilgili araştırma yapıyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan 2021 yılı dini günler listesinde konuyla ilgili detaylı bilgi yer alıyor. Buna göre 2021 yılında Ramazan 13 Nisan 2021 Salı günü başlıyor. Aynı zamanda Ramazan ayı 12 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Kadir gecesi ise 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu sene Ramazan Bayramı'nın hangi günlere geleceği de merak ediliyor. 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü arefe günü olacak. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe, 2. günü 14 Mayıs Cuma ve 3. günü de 15 Mayıs Cumartesi günü olacak.

