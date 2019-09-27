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'Rambo'nun yaratıcısı 'Last Blood' filminden utanıyormuş

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 27.09.2019 13:58 | Son Güncelleme

İlk Kan (First Blood) kitabının yazarı ve Rambo’nun yaratıcısı David Morrell, adının 'Rambo' serisinin beşincisi olan 'Son Kan' filmiyle birlikte anılmasından 'mahcup olduğunu' ve filmden 'utanç duyduğunu' söyledi.

'Rambo'nun yaratıcısı 'Last Blood' filminden utanıyormuş

ABD merkezli Newsweek dergisinin haberine göre 1972’de yayınlanan İlk Kan (First Blood) kitabının yazarı ve efsanevi Rambo'nun yaratıcısı David Morrell, adının 'Rambo' serisinin beşincisi olan 'Son Kan' filmiyle birlikte anılmasından 'mahcup olduğunu' ve filmden 'utanç duyduğunu' ifade etti.

ABD’li oyuncu, senarist ve yönetmen Sylvester Stallone’un ilk kez 2015’te bahsettiği filmle ilgili olumsuz görüş belirten birçok kişi arasında yer alan Morrell, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda filmin ‘karmakarışık’ olduğunu ve adının onunla birlikte anılmasından ‘çok mahcup olduğunu’ vurguladı.

Newsweek’e konuşan yazar, filmi izledikten sonra alçalmış hissettiğini belirterek, filmin ‘ruhsuz’ olduğunu ekledi.

'Saçma' ve 'ucuz'

Yönetmenin işini ‘saçma’, dekorasyonu ise ‘ucuz’ olarak nitelendiren yazar, “Rambo’nun adı John Smith de olabilirdi ve bundan dolayı hiçbir şey değişmezdi” diye konuştu.

Stallone filmin senaryosunu yazarken önce Morrell’e danıştığı, fakat daha sonra ikisinin ilişkiyi kestiği ve Stallone’un çalışmalarını 'Absentia' dizisinin yazarı Matthew Cirulnick ile tamamladığı ifade edildi.


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Rambo Rambo 5: Son Kan Rambo: Last Blood David Morrell

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