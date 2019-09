'Rambo'nun yaratıcısı 'Last Blood' filminden utanıyormuş

ABD merkezli Newsweek dergisinin haberine göre 1972’de yayınlanan İlk Kan (First Blood) kitabının yazarı ve efsanevi Rambo'nun yaratıcısı David Morrell, adının 'Rambo' serisinin beşincisi olan 'Son Kan' filmiyle birlikte anılmasından 'mahcup olduğunu' ve filmden 'utanç duyduğunu' ifade etti.

ABD’li oyuncu, senarist ve yönetmen Sylvester Stallone’un ilk kez 2015’te bahsettiği filmle ilgili olumsuz görüş belirten birçok kişi arasında yer alan Morrell, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda filmin ‘karmakarışık’ olduğunu ve adının onunla birlikte anılmasından ‘çok mahcup olduğunu’ vurguladı.

I agree with these RAMBO: LAST BLOOD reviews. The film is a mess. Embarrassed to have my name associated with it.https://t.co/Yd2G9T7A9A pic.twitter.com/RS0gGHzL5h