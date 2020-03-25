Ramo 11. son bölüm izle! Süleyman'ın tuzağına düşen Sibel ve Ramo'ya ne olacak? Ramo 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper'in başrollerde oynadığı Ramo, 24 Mart Salı akşamı ekrana gelen 11. son bölümüyle nefesleri kesti. Ramo son bölümde, Boz’un sayesinde polisin elinden kurtulan Ramo hemen Sibel’in yanına gidiyor. Tam arabaya binecekken üstlerine gelen arabayı gören Ramo hemen silahına sarılıp mermileri saydırmaya başlıyor. Peşlerindeki adamlardan kurtulan Ramo ve Sibel’in etrafı kaçtıkları köprü altında sarılıyor. Süleyman'ın tuzağına düşen ve silah çekilen Ramo ve Sibel'e ne olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

RAMO 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV'nin seviln dizisi Ramo'nun 31 Mart Salı akşamı ekrana gelmesi planlanan 12. yeni bölümünden fragman ise Show TV tarafından henüz yayınlanmadı.



RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo ve Sibel’in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır. Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay’a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise Süleyman’ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar. Fatoş’un hamileliğine çok sevinen Boz, Fatoş ve Neco’nun boşanma işlemlerini hızlandırmak ister. Neco ile yüzleşen Boz, tuzağa düşer ve Fatoş’un beklenmedik tepkisiyle karşılaşır. Polis tarafından izlenen Ramo için zaman daralmaktadır. Ramo’nun ailesi, sevdikleri, aşkı, mahallesi kısacası her şeyi tehdit altındadır. Etrafı kuşatılan Ramo, sevdiği kadın Sibel’le birlikte bir yola çıkar. Ancak yolun sonunda unutamadığı geçmişleri onları beklemektedir.

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu dizide 'Ramo' karakterine can veren Murat Yıldırım ile beraber Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

