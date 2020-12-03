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Ramo 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo'da kim öldü? "Kanını yerde bırakmayacağım"

03.12.2020 22:30 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Ramo dizisinin 23. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ramo'nun gözyaşları içinde "Kanını yerde bırakmayacağım!" dediği mezarın kime ait olduğu büyük merak uyandırıyor. Yeni bölümde, Mahir'e silah doğrultan Ramo, Mazhar ve Yıldırım tarafından izleniyor. Ramo'nun ise Mahir'i öldürmeden nasıl kurtulacağı merak konusu oldu. İşte Ramo yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo dizisinin 4 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek olan 23. yeni bölümünden aksiyon yeni bir fragman yayınlandı. Ramo, oldukça zor bir durumun içine düşmüştür. Mahir’e silah doğrultan Ramo, Mazhar ve Yıldırım tarafından izlediğini de biliyordur ve buradan kurtulma şansı neredeyse hiç yoktur. Vasili’nin İstanbul’a gelmesi, Cihangir’in işlerinin daha da büyüyeceği anlamına geliyordur.

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RAMO’DA NELER OLACAK?

Cihangir ise kontrolü tamamen ele geçirdiğini düşünürken Mazhar’ın masaya Cihangir’in istemediği adamları oturtması sinirlerin gerilmesine neden olur.

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Diğer yandan Ramo’yla ilişkisini düzelten Sibel, savaşın her geçen gün biraz daha büyüdüğünün farkındadır. Sibel’in tek isteği, bu savaşta Ramo’nun yanında yer almak ve ona yardım edebilmektir.

Ramo (2)

Ramo ise sevdiklerini bu savaştan uzak tutmaya çalışıyordur ama her savaşta olduğu gibi bu savaşta da büyük kayıplar olacaktır.

Ramo (3)

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo (5)
Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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