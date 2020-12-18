Ramo 25. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo'da Yavuz ölüyor mu?

Show'nin sevilen dizisi Ramo, 18 Aralık Cuma akşamı 25. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener'in başrollerde oynadığı dizinin yeni bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo, Yavuz’u bulmak için hem Serdengeçtiler'den hem de Cihangir’in kullandığı mesaj ağından yararlanmak ister.

Cihangir de Yavuz’un Vasili’yle işbirliği yaptığını öğrenir ve adamlarını Yavuz’un peşine takar.

Yavuz, dört bir yandan sıkışmıştır artık. Sibel de bütün enerjisiyle Ramo’ya yardım ediyordur. Ramo, Yavuz’u bulduğunda hiç beklemediği, çok büyük bir sürprizle karşılaşır.



Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

