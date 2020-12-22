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Ramo 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo Yavuz'dan halasının intikamını alabilecek mi?

22.12.2020 23:20 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Ramo dizisinin 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aksiyonun hız kesmediği heyecan dolu tanıtımda Ramo'nun, Yavuz'un dokunulmaz ilan edilmesine karşı neler yapacağı merakla bekleniyor. Ramo halasının intikamını almak için yemin ederken, Cihangir ise kendini büyük bir tuzağın içinde buluyor.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener'in paylaştığı Ramo dizisinin 25 Aralık Cuma ekrana gelecek okan 26. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

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RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fidan'ın katilinin Yavuz olduğunu öğrenen Ramo ve ailesi, hiç vakit kaybetmeden Yavuz'un peşine düştü. Ramo'nun, Çilingir'e gitmeye karar vermesi ise Yavuz'u iyice köşeye sıkıştırdı. Ramo, Çilingir'den Yavuz'u yakalaması isteyince İstanbul'un her yerine üzerinde çarpı işaretiyle Yavuz'un fotoğrafı gönderildi.

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Ancak bunun karşılığında Çilingir, Yavuz'u bulmasının karşılığında Ramo'dan bir suikast gerçekleştirmesini istedi. Çilingir'in kurallarını kabul eden Ramo'nun ise aslında planı, hem Yavuz'u yakalamak hem de Çilingir'in düzenini bozmaktı. Çilingir'den Yavuz'un yerini öğrenen Ramo, hemen harekete geçti. Yavuz'u arabayla kovalayan Ramo'nun takibi ise yoldaki bir barikatla son buldu ve barikatın arkasından ateş edilmesi sonucu Yavuz'un arabası havaya uçtu.

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Beklenmedik bu saldırı sonucu arabanın patlamasıyla Yavuz'un öldüğü düşünüldü ancak finalde hayatta olduğunun ortaya çıkması ters köşe yaparak herkesi şoke etti. Yavuz'un aracı patladıktan sonra Ramo, halasını kaybettiği yere gelirken, o anlarda Ramo'yu takip eden birinin olduğunun görülmesi akıllarda soru işareti oluşturdu. Oğlunun intikamını isteyen Vasili'nin babası ise tehditler savururken, Yavuz'un onun yanına gelmesi şimdiden gelecek bölümde ikilinin yapacakları konusunda büyük merak uyandırdı.

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Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

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Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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