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Ramo 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yaralanan Sibel'e ne oldu? Ramo intikam peşine düşüyor!

04.02.2021 01:59 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun 31. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerini paylaştığı Ramo'nun yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Ramo'da düğünde vurulan Sibel ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Ramo ve Nehir'in karşı karşıya geldiği anların dikkat çektiği tanıtımda Ramo'nun Nehir'e verdiği sözün ne olduğu büyük merak uyandırıyor.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisinin 5 Şubat Cuma akşamı ekrana gelecek olan 31. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yeni bölümde Ramo düğüne saldıran ve bir çok kişiyi öldüren düşmanlarından intikam alma peşine düşüyor.

Ramo (4)

RAMO'DA NELER OLACAK?

Ramo ve Sibel'in düğününe yapılan baskın birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Sibel ağır yaralıdır ve hayatının kurtulması Nehir'e bağlıdır.

Ramo (2)

Nehir, Sibel'in hayatı karşılığında Ramo'dan çok ağır bir bedel ödemesini ister. Diğer yandan Ramo, düğüne saldıranların Korkut'un adamları olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşebilmek için Mazhar'dan masayı toplamasını ister.

Ramo (3)

Ramo, Korkut'un en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken Korkut'un elinde de Ramo'yu bitirecek büyük bir koz vardır. Ramo, hiç bu kadar zor durumda kalmamıştır.

Ramo (5)

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo (6)
Ramo, Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de.

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