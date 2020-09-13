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Ramo dizisi 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Olgun Şimşek hangi rolde oynuyor? Ramo 2. sezon ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 13.09.2020 22:11 | Son Güncelleme

Merakla beklenen Ramo'nun 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV ekranlarında yayınlanan ve Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo, yeni sezon yayın tarihi de belli oldu. Ramo'nun 2. sezonuna ise Olgun Şimşek'in canlandırdığı Cihangir karakteri ve Hanlılar ailesi damga vuracak. Peki Ramo ne zaman başlıyor? Yeni sezonda neler olacak? İşte Ramo 2. sezon 12. yeni bölüm fragmanı.

Show TV’nin beğeniyle izlenen dizisi, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'nun yeni sezonu seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.
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Adalet mücadelesinde en zirveye savaş açan Ramo’nun yeni hikayesi 18 Eylül Cuma günü başlıyor. Merakla beklenen diziden yeni tanıtım yayınlandı. Hapishane yılları boyunca küllerinden yeniden doğan Ramo’nun Cihangir’den intikam almak için ince ince işlediği plan yeni sezona damga vuracak. Ramo'daki pompacı ailesi ise İstanbul’da yeni bir hayat kuracak.

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"CİHANGİR BEY RAMO'NUN İNFAZ EMRİNİ VERDİ!"

Büyük hesaplaşma için Cihangir’in karşısına çıkmaya hazırlanan Ramo’nun hapisten çıktığından haberdar olan Cihangir, Ramo için infaz emrini veriyor.
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Ramo yeni sezonuyla 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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OLGUN ŞİMŞEK RAMO'DA HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Ramo'nun yeni sezonunda ünlü oyuncu Olgun Şimşek de rol alacak. Yeni sezonda hapishaneden çıktıktan sonra İstanbul’da, doğrudan en zirveye savaş açan Ramo’nun karşısında yeraltı dünyasının zirve ailesi olan Hanlılar yer alacak. Ailenin lideri ise İstanbul yeraltı dünyasının en zirvedeki ismi Cihangir.

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Olgun Şimşek’in canlandıracağı Cihangir’in müthiş bir zekası var, her sorunu satranç oynar gibi, taktiklerle çözüyor. Pelin Körmükçü’nün canlandıracağı eşi Ahsen’in ise hisleri çok güçlü, olacakları önceden sezebiliyor.

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Cihangir ve Ahsen’in, Nehir ve Taner isimli iki çocukları var. Devrim Özkan’ın hayat vereceği Nehir, ailesinin içinde olduğu karanlık ve kirli işleri biliyor ancak bu işlerden her zaman uzak duruyor. Nehir aklı başında, dürüst bir doktor.

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Taner ise Nehir’in tam tersine, babasının oğlu olmak için, onun onayı için yaşıyor. Bora Cengiz’in canlandırdığı Taner zekasıyla değil, duygularıyla hareket eden bir adam.

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Hanlı ailesine kan bağıyla bağlı olmayan, ancak Cihangir’in en has adamı olan Doğu’yu ise Mustafa Yıldıran canlandıracak. Doğu, gözü kara, zeki, korkusuz bir adam. Herkesten gizlediği bir sırrı var, kimse bilmiyor. Ancak kendi hakkında ondan gizlenen büyük bir sır var, bunu da sadece Ramo biliyor.

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