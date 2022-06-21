MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ramo'nun Hasan'ı İlker Aksum'un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş...

Ramo'nun Hasan'ı İlker Aksum'un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş...

21.06.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan İlker Aksum, rol aldığı projelerle adından söz ettiriyor. Oyuncu kimliğiyle tanınan İlker Aksum'un eski eşinin kim olduğu, duyanları şaşırtıyor.

Ramo'nun Hasan'ı İlker Aksum'un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş...

Bir zamanlara damga vuran Ramo dizisinde Hasan rolünü canlandıran İlker Aksum Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. Koğuştaki Mucize, Diriliş Ertuğrul, Poyraz Karayel gibi popüler projelerde yer aldı. Oyunculuk hayatı boyunca birçok yapımda kendisini gösteren Aksum'un eski eşi bakın kimmiş...

ESKİ EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

Ünlü oyuncu İlker Aksum, kendisi gibi oyuncu olan Belgin Erdoğan ile 2008 yılında evlendi. Yaklaşık 4 sene evli kalan ikili, ilişkilerini 2012'de noktalama kararı aldı.

İkili 2012'de anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Mahkeme dilekçesinde, "Evlilik birliğimiz temelinden sarsıldı. Boşanmakta kesin kararlıyız" ifadeleri yer aldı.

Ramo'nun Hasan'ı İlker Aksum'un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş...

2 Eylül 1984 doğumlu 37 yaşındaki Belgin Erdoğan, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde aldı.

Ramo'nun Hasan'ı İlker Aksum'un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş...

Kurşun Yarası, Yalancı Yarim, Çemberin Dışında, Babam Adam Olacak, Gazi, Adım Bayram Bayram, Huzur Sokağı, Elveda Katya, Benim Hala Umudum Var, Emanet ve Rüya gibi projelerde rol alan Belgin Erdoğan, ikinci evliliğini 2017'de Gökhan Yıkılkan ile yaptı.

Ramo'nun Hasan'ı İlker Aksum'un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş...

Gökhan Yıkılkan ile Belgin Erdoğan, çocukları Can Yıkılkan'ı 2018'de kucağına aldı.

Ramo'nun Hasan'ı İlker Aksum'un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş...

Ramo'nun Hasan'ı İlker Aksum'un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş...

Ramo'nun Hasan'ı İlker Aksum'un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris yanıyor! Şahan isyan etti: Bütün kış söyledik, neredeler?Marmaris yanıyor! Şahan isyan etti: Bütün kış söyledik, neredeler?
İddialı pozlar! "Abla sen taş olmuşsun"İddialı pozlar! "Abla sen taş olmuşsun"
Eser Yenenler'in eşi Berfu'dan depresyon itirafı! "Mutsuzum, ağlıyorum"Eser Yenenler'in eşi Berfu'dan depresyon itirafı! "Mutsuzum, ağlıyorum"
Anahtar Kelimeler:
İlker Aksum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ORC'den son seçim anketi! 7 büyükşehirde son durum...

ORC'den son seçim anketi! 7 büyükşehirde son durum...

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Dikkat çeken sözler: Ya faiz artırımı ya da erken seçim

Dikkat çeken sözler: Ya faiz artırımı ya da erken seçim

Halk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdü

Halk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdü

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

4'lü zirve İstanbul'da! "Türkiye'ye daha ucuza satılabilir"

4'lü zirve İstanbul'da! "Türkiye'ye daha ucuza satılabilir"

İlginizi Çekebilir

5 yaşındaki oğlunu arabada unuttu! 3 saat boyunca sıcakta kaldı

5 yaşındaki oğlunu arabada unuttu! 3 saat boyunca sıcakta kaldı

İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Seks bebeklerinin playboyu! ''Ruhunuzu insanlar doyuramaz'' dedi

Seks bebeklerinin playboyu! ''Ruhunuzu insanlar doyuramaz'' dedi

''Bana servet avcısı, ona sübyancı diyorlar. Umursamıyoruz''

''Bana servet avcısı, ona sübyancı diyorlar. Umursamıyoruz''

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.