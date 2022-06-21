Ramo'nun Hasan'ı İlker Aksum'un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş...

Bir zamanlara damga vuran Ramo dizisinde Hasan rolünü canlandıran İlker Aksum Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. Koğuştaki Mucize, Diriliş Ertuğrul, Poyraz Karayel gibi popüler projelerde yer aldı. Oyunculuk hayatı boyunca birçok yapımda kendisini gösteren Aksum'un eski eşi bakın kimmiş...

ESKİ EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

Ünlü oyuncu İlker Aksum, kendisi gibi oyuncu olan Belgin Erdoğan ile 2008 yılında evlendi. Yaklaşık 4 sene evli kalan ikili, ilişkilerini 2012'de noktalama kararı aldı.

İkili 2012'de anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Mahkeme dilekçesinde, "Evlilik birliğimiz temelinden sarsıldı. Boşanmakta kesin kararlıyız" ifadeleri yer aldı.

2 Eylül 1984 doğumlu 37 yaşındaki Belgin Erdoğan, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde aldı.

Kurşun Yarası, Yalancı Yarim, Çemberin Dışında, Babam Adam Olacak, Gazi, Adım Bayram Bayram, Huzur Sokağı, Elveda Katya, Benim Hala Umudum Var, Emanet ve Rüya gibi projelerde rol alan Belgin Erdoğan, ikinci evliliğini 2017'de Gökhan Yıkılkan ile yaptı.

Gökhan Yıkılkan ile Belgin Erdoğan, çocukları Can Yıkılkan'ı 2018'de kucağına aldı.





