Ramo'nun yeni sezon afişi yayınlandı! Ramo ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği, Show TV dizisi Ramo’nun yeni sezonunun afişi yayınlandı. Ramo’nun yeni hikayesi yakında izleyicisiyle buluşacak.

İSTANBUL'DA RAMO DEVRİ BAŞLIYOR!

Dizide yeni sezonda hapishane yılları boyunca küllerinden yeniden doğan Ramo’nun Cihangir’den intikam almak için ince ince işlediği bir planı vardır. Dışarıda onu yeni zorluklar beklese de Ramo kararlıdır: “Hesabı kapatmaya geldim."

OLGUN ŞİMŞEK DE KADROYA KATILDI

Ramo'nun yeni sezonuna ünlü oyuncu Olgun Şimşek de katıldı. Olgun Şimşek, yeni sezonda Ramo'nun düşmanı Cihangir karakterini canlandıracak. En büyük düşmanıyla nihayet karşılaşan Ramo’nun nasıl bir intikam alacağı merakla bekleniyor.



