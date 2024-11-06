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Random nasıl atılır? Random gülüş örnekleri

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
04.11.2024 19:24
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Günümüzde en sık kullanılan uygulamaların başında sosyal medya uygulamaları gelir. Sosyal mecralar sayesinde kullanıcılar birbirleriyle sohbet edip mesajlaşabilmekte, karşılıklı olarak birbirlerine video, hikâye gibi gönderiler gönderebilmekte ve daha fazla kişiye ulaşabilmektedir. Sosyal medya platformlarının çok sık kullanılmasıyla beraber çeşitli kavramlarla da karşılaşılmaktadır. Bu kavramlardan biri random atma kavramıdır. Peki, random nasıl atılır ve random gülüş örnekleri nelerdir?

Random nasıl atılır? Random gülüş örnekleri

Günümüzde en sık tercih edilen iletişim araçlarından biri akıllı cep telefonlarıdır. Kullanıcılar bilgisayar dışında sıklıkla sosyal medya uygulamalarına giriş için akıllı cep telefonlarını kullanmaktadır. Akıllı cep telefonu veya bilgisayar fark etmeksizin kullanıcıların sosyal medya mecralarında en sık karşılaştığı terimlerden biri random terimidir. Random atma olarak da ifade edilen bu terimle, sosyal medya uygulamaları dışında mesajlaşma platformlarında da çok sık karşılaşılmaktadır.

Random nasıl atılır?

Sosyal medya platformlarında insanların karşısına çıkan birçok farklı terim vardır. Bu terimlerden biri random atmaktır. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu terimi ilk kez duyarken bazıları ise tam olarak ne anlama geldiğini bilememektedir.

İngilizce bir kelime olarak karşımıza çıkan random sözcüğünün Türkçe karşılığı gelişigüzel, tesadüfî ve rastgeledir. Random kavramı yaygın olarak Instagram, Facebook gibi çeşitli sosyal medya mecralarının yanı sıra WhatsApp gibi sohbet uygulamalarında da karşımıza çıkmaktadır. Random atmak bir nevi dijital gülüş biçimi olarak tanımlanmaktadır. Bilgisayar ya da akıllı cep telefonlarında bulunan klavye üzerindeki çeşitli harflere basılarak random atılabilmektedir.

Random neden atılır?

Sosyal medya platformlarında sıkça yapılan eylemlerden biri random atma eylemidir. Dijital gülüş şekli olarak tabir edilen bu eylem, komik bir durum karşısında gülme ifadesi olarak kullanılmaktadır.

Ülkemizde en sık kullanılan random atma şekli “asdfghjklkjhgfds”dir. Bu random atma şekli harflerden de belli olduğu üzere bir sıralama olmakla birlikte rastgele basılan tuşlardan meydana gelmektedir.

Random atmanın bu kadar sık kullanılmasının ana nedenlerinden biri sohbet anında gülmek için emoji arama ve seçmenin insana zor gelmesidir. Karşı tarafa anında gülme tepkisini vermek için random atılmaktadır.

Random gülüş örnekleri nelerdir?

Sosyal medya platformlarıyla birlikte çeşitli mesajlaşma uygulamalarında random örnekleri ile çok sık karşılaşılmaktadır. Random atma şekli dünyanın farklı bölgelerinde farklı harflere basılarak oluşturulmaktadır. Bu bağlamda bazı random gülüş örnekleri şu şekildedir:

  • Türkiye’de random atma şekli: asdfghjklkjhgfds
  • Tayland’da random atma şekli: 55555
  • İspanya’da random atma şekli: jajaja
  • Brezilya’da random atma şekli: rsrsrsrs
  • Güney Kore’de random atma şekli: kkkkk
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dijital
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