Rap dünyası yasta! ‘Maestro’ lakabıyla tanınan rapçi Berk Karadaş hayatını kaybetti

Müzik dünyasında ‘Maestro’ lakbıyla bilinen sanatçı Berk Karadaş 33 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından Sayedar, Allame ve Joker gibi ünlü isimler sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.

Haberi meslektaşı Ezhel sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Ezhel, "Güzel kardeşim seni çok özleyeceğim, inanmak istemiyorum. Huzur içinde yat" dedi.

BERK KARADAŞ (MAESTRO) KİMDİR?

Gerçek adı Berk Karadaş olan ünlü rapçi, 1989 İstanbul doğumlu. 1999 yılında rap müzik dinlemeye başlayan ünlü isim, 2014 yılında ise ilk kaydını almayı başardı. Kadıköy Acil grubunda da yer alan ünlü isim, İstanbul Trip bünyesinde üretimine devam etti.

