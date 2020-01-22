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  4. Rapçi Fuat Ergin 63 kilo verdi! İşte son hali

Rapçi Fuat Ergin 63 kilo verdi! İşte son hali

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 09:56 | Son Güncelleme

Rap dünyasının ünlü isimlerinden olan Fuat Ergin son haliyle dikkat çekti. Mide ameliyatı olan Fuat 63 kilo verdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Fuat son haliyle beğeni topladı.

Rapçi Fuat Ergin 63 kilo verdi! İşte son hali

Rap müziğin tanınan isimlerinden Fuat Ergin son haliyle gündeme geldi. Uzun süredir Almanya'da yaşayan Rap’çi Fuat Ergin mide ameliyatı oldu. Ünlü şarkıcı, geçirdiği operasyonun ardından 153 kilodan 90 kiloya düştü.

Ergin'in son hali görenleri şaşırtıyor. Ergin, “Kilo problemi yaşayanlara mesajım; kendinize güvenin ve sağlığınıza önem verin” dedi.

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FUAT ERGİN KİMDİR?

Fuat Ergin, 1972’de Berlin'de doğdu. İlk rap şarkısını 1992 yılında İngilizce, 1995 yılından itibaren Türkçe söz yazdı. 1992'den itibaren Berlin’deki hip hop jam’lerde sahneye çıktı. 1995–1996 yılları arası Almanya hükûmetinin desteğiyle Hip Hop Mobil için konserler ve rap eğitimi verdi. 1997–1998'de Berlin Hip Hop Haus'ta rap workshop'u yaptı. Bu workshopta 8–16 yaş grubu Alman ve Türk çocuklara rap dersleri verdi.

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2003 – 2004'te, Berlin Theater Zerbrochene Fenster’de tiyatroda oynadı. "36 Street" adlı oyun bu tarihler arasında 16 kez sahnelendi. Aynı yıl 2003'te Killa Hakan ile düet albümleri Rapüstad yayınlandı.
2014 yılında Müjde Yazıcı ile evlendi.

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