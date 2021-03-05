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Razer Anzu akıllı gözlüğünü görücüye çıkardı!

05.03.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Razer Anzu akıllı gözlüğünü görücüye çıkardı!

Razer, ilk akıllı gözlüğü Razer Anzu'yu resmen duyurdu. Razer Anzu özellikleri ile diğer akıllı gözlüklere rakip olmaya amaçlıyor. Razer Anzu'nun fiyatı da akıllı gözlük almak isteyen kullanıcıların dikkatini çekebilir gibi görünüyor.

Akıllı gözlük piyasasında şimdilik çok fazla firma yok. Ancak firmalar yavaş yavaş bu sektöre de ağırlık vermeye başladı. Örneğin, Huawei ve Bose gibi firmalar akıllı gözlüklerini ortaya çıkartmış durumda. Şimdi ise oyuncu ürünleriyle dikkat çeken Razer'dan bir akıllı gözlük adımı geldi. Razer ilk akıllı gözlüğü Razer Anzu'yu duyurdu.

Razer akıllı gözlük

RAZER ANZU ÖZELLİKLERİ

Razer Anzu akıllı gözlükler, iki farklı tasarım ve iki farklı boyut seçeneği ile geliyor. Bu tasarımlardan ilki yuvarlak, ikincisi ise köşeli, daha dikdörtgen bir tasarım. Razer'ın aktardıklarına göre gözlükteki camlar mavi ışığı yüzde 35 oranında filtreleyerek göz yorgunluğunu azaltıyor. 60 ms düşük gecikmeli Bluetooth bağlantısı sunan Razer Anzu, dokunmatik olarak kontrol edilebiliyor ve bu sayede müzik parçaları değiştirilebiliyor, aramalar yönetilebiliyor veya sesli asistan etkinleştirilebiliyor. IPX4 sertifikası bulunan akıllı gözlük 5 saatlik bir pil ömrü sunuyor.

Razer Anzu özellikleri

RAZER ANZU FİYATI

Dahili mikrofona ve hoparlöre sahip olan Razer Anzu'nun fiyatı 199.99 dolar olarak belirlenmiş durumda. Son olarak akıllı gözlüğe numaralı lens takılabildiğini de belirtelim.

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