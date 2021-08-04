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Razer Ornata V2 klavye incelemesi

04.08.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Razer Ornata V2 klavyedeki Mecha-Membrane teknolojisi, beraberinde gelen Chroma aydınlatma desteğiyle dikkat çekiyor. İşte Razer Ornata V2 klavyenin diğer detayları.

Razer Ornata V2 klavye incelemesi

Razer Ornata V2 klavyenin tuş büyüklükleri, tuş aralardaki boşluklar, parmakların klavyeye oturmasını sağlayan kıvrımlar gibi birçok detayı var. Ayrıca sağ üst kısma baktığımızda, medya tuşlarını ve ses tekerleğini görüyoruz. Klavyeye kısa sürede alışmak mümkün gibi görünüyor.

İŞTE RAZER ORNATA V2'NİN ÖZELLİKLERİ

Bu ürünün yanında bir de deri malzemenin kullanıldığı bir bilek yastığı geliyor. Mıknatıslı yapısı sayesinde klavyeyle eşleştirebiliyorsunuz.

Razer, klavyenin arka kısmına biri sol, biri orta ve biri de sağ olmak üzere üç farklı kablo yolu hazırlamış. Kablo demişken, Razer’ın yine örgü kablo kullandığını söyleyelim.

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Razer Ornata V2, tam boy bir oyuncu klavyesi. Bildiğiniz gibi mekanik klavyeler, özellikle online oyunlarda hızlı cevaplar verilebilmesi adına önemlidir, ama öte yandan, standart klavyelere kıyasla biraz daha gürültülü çalışırlar. Razer’ın bu klavyesi ise daha sessiz çalışıyor gibi görünüyor.

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Klavye RGB aydınlatma sistemine sahip. Razer’ın ücretsiz yazılımını indirdiğiniz takdirde, tuşların görevlerini özelleştirebiliyor, oyunlara göre yeni tuş kombinasyonları belirleyebiliyor ve aydınlatma tarafında düzenlemeler yapabiliyorsunuz.

Klavyenin standart olarak gelen farklı aydınlatma seçenekleri var. Bunların haricinde, isterseniz kendi seçimleriniz doğrultusunda, yani özelleştirilmiş aydınlatma sistemleri de belirleyebilir, her tuşa ayrı ayrı renklendirme yapabilirsiniz.

Ürünün 100’den fazla oyuna özel ayrı ayrı profiller sunduğunu belirtelim.

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