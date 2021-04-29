Realme X7 Max 5G lansmanına koronavirüs ertelemesi!

Hindistan'daki koronavirüs dalgası giderek daha tedirgin edici bir hale geliyor. Ülkede tam bir alarm durumu var. Üstelik sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu söyleniyor. Hindistan'daki akıllı telefon kullanıcıları ile yakınlık kuran Realme ise 4 Mayıs'ta amiral gemisi özelliklere sahip Realme GT Neo'nun Hindistan'a özel versiyonu Realme X7 Max 5G'yi ülkede piyasaya sürmek için hazırlıklar yapıyordu. AskMadhav'ın son bölümünde şirketin CEO'su Madhav Sheth tarafından da açıklanan bu lansman için yeni bir karar alındı.

REALME'DEN KORONAVİRÜS NEDENİYLE ERTELEME KARARI

Açıklamalara göre, Realme yaptığı değerlendirmeler sonrası, Hindistan'da geçirilen zor zamanlar nedeniyle yıl dönümü kutlamalarıyla birlikte, yaklaşan akıllı telefon ve AIoT ürünlerinin lansmanını erteleme kararı aldı. Şirket, ayrıca herkese sosyal mesafeyi koruyarak, maske takarak ve evde kalarak gerekli güvenlik protokollerini takip etmelerini tavsiye etti. Realme CEO'su Sheth yaptığı paylaşımda ise ''Evde kalın, güçlü kalın! Yakında döneceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Realme birkaç gün önce, koronavirüs tehlikesi altında insanların güvende kalmasına yardımcı olmak için ücretsiz maskeler dağıtacağını açıklamıştı. Realme X7 Max 5G ile birlikte tanıtılacak ürünlerin lansmanının ne zaman yapılacağı ise kestirilemiyor. Açıkçası şimdi önemli olan tek şey, sağlıklı kalmaktan başka bir şey değil.

