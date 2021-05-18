Realme Narzo 30 tanıtıldı! 90 Hz ekranı var

Realme Narzo 30 serisini ilk kez duyurmuyor. Şirket şubat ayında Narzo 30 Pro ve Narzo 30 Pro 5G'yi görücüye çıkarmıştı. Ancak serinin baz modeli olan Narzo 30 Pro modellerle birlikte gelmemişti. Çinli üretici, sonunda Realme Narzo 30'u resmen tanıttı.

İŞTE REALME NARZO 30'UN ÖZELLİKLERİ

Narzo 30'un özellikleri arasında 6.5 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde ve 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekran var. Ekranda aynı zamanda 16 MP'lik selfie kamerası için bir kamera deliği bulunuyor. Telefon gücünü MediaTek Helio G95 işlemcisinden alırken, bu işlemciye 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 ile gelen Narzo 30, microSD kart yuvasına da sahip.

Telefonun arka panelinde, 48MP ana kamera, 2MP portre kamera ve 2MP makro kamera yer alıyor. Yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı ile gelen Narzo 30, 30W'a kadar hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh pil ile destekleniyor. Realme, şarj sırasında pil seviyesinin 65 dakika içinde 0'dan yüzde 100'e çıktığını iddia ediyor.

REALME NARZO 30'UN FİYATI

Realme Narzo 30'un fiyatı yaklaşık 194 dolar olarak belirlenmiş durumda. Telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.

