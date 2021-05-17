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Realme 7i güncellenmeye hazır

17.05.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme 7i, şubat ayında Realme UI 2.0 için Erken Erişim programına dahil oldu ve üç ay sonra güncelleme başladı. Markanın topluluk forumlarından gelen raporlar, Android 11 tabanlı kullanıcı arayüzünün RMX2103_11_C.05 adı altında ve 801 MB boyutunda olduğunu ortaya çıkardı.

Realme 7i güncellenmeye hazır

Güncelleme ile birlikte gelen pek çok yeni özellik ve pek çok iyileştirme var. Ancak temel optimizasyonlar arasında daha iyi bir Karanlık Mod ve 5.000 mAh pilin ömrünü uzatmak için gece şarj hızını kontrol eden bir AI algoritması kullanan Optimize Edilmiş Gece Şarjı bulunuyor. Güvenlik ve gizlilik açısından, Realme UI 2.0, System Cloner’ı Realme 7i’ye getiriyor. Bu, kullanıcıların farklı hesapları çalıştırmak için farklı parmak izlerine sahip farklı hesaplara sahip olmalarını sağlıyor. Uygulama Kilidi için Hızlı Ayarlar’da bir geçiş var ve Realme, Android’in izinlere yalnızca bir kez izin verme özelliğini uyguladı.

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REALME 7i'NİN ÖZELLİKLERİ

Realme 7i 6,5 inç HD+ 90 Hz LCD ekranla karşımıza çıkıyor. Ekran, 90 Hz yenileme oranına sahip. Telefonda Snapdragon 662 işlemciye ve 8 GB RAM / 128 GB dahili depolamaya yer veriliyor. Telefonun kamera tarafında ise bizleri ön tarafta 16 Megapiksellik bir kamera karşılıyor. Arka tarafa geldiğimizde ise 64 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş kamera, 2 Megapiksel siyah ve beyaz kamerası ve 2 Megapiksel de makro kamera olmak üzere toplamda 4 kamera var.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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