Realme Narzo 30 ve Narzo 30 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Realme, akıllı telefon dünyasında önemli yer alan önemli oyunculardan biri. Samsung, Xiaomi ve Huawei gibi rakiplerle mücadele eden şirket için bir süre önce Narzo 30 ve Narzo 30 5G adı gündeme gelmişti. Realme, takipçilerini fazla bekletmedi ve Realme Narzo 30 ve Realme Narzo 30 5G adını taşıyan iki farklı telefonu resmen duyurdu.

REALME NARZO 30'UN ÖZELLİKLERİ

Realme Narzo 30 ile Narzo 30 5G arasında çok büyük farklar yok. Hatta iki telefon arasında ortak özelliklerin olduğunu söylememiz gerek. Narzo 30'un özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüğünde, 90 Hz yenileme oranına sahip bir ekran bulunuyor. Telefon gücünü MediaTek Helio G95 işlemcisinden alıyor ve bu işlemciye 4 GB / 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Telefonun arka tarafında 48 MP ana kamera, 2 MP makro ve 2 MP monokrom kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 16 MP'lik bir kamera var. Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 arayüzü ile kutudan çıkan Narzo 30, enerjisini 5.000 mAh'lik bir bataryadan sağlıyor ve bu batarya 30W hızlı şarj desteğine sahip.

REALME NARZO 30 5G'NİN ÖZELLİKLERİ NASIL?

Realme Narzo 30 5G'nin özellikleri arasında ise yine Narzo 30 ile aynı boyuta sahip, 6.5 inçlik FHD+ 90 Hz bir ekran var. MediaTek Dimensity 700'den güç alan telefon, 6 GB RAM'e ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Arka tarafında yine 48 MP + 2 MP + 2 MP çözünürlüğünde üçlü bir kamera kurulumu bulunduran Narzo 30 5G, 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bir batarya ile geliyor.

İŞTE REALME NARZO 30 VE NARZO 30 5G'NİN FİYATI

Narzo 30 serisinin fiyatına gelelim. Her iki telefonun fiyat bilgisi şu şekilde:

Realme Narzo 30 fiyatı

4 GB RAM + 64 GB dahili depolama : 12.499 INR (yaklaşık 170 dolar)

6 GB RAM + 128 GB dahili depolama 14.999 INR (yaklaşık 200 dolar)

Realme Narzo 30 5G fiyatı

6 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 15.999 INR (yaklaşık 215 dolar)

