Realme, telefonlarını Realme UI 2.0’a güncelliyor

Haber, şirketin 2021 ikinci çeyrek yol haritasının ayrıntılarını açıklamasının ardından geldi. Şirket, “Gen Z için Kesintisiz Eğlence” Erken Erişim için sırada hangi cihazların olduğunu bir gün önce açıklamıştı. Realme 7 için Realme UI 2.0 açık beta sürümüne tüm kullanıcılar erişebilir. Sağ üst köşedeki dişli simgesiyle Ayarlar> Yazılım Güncelleme menüsünden kontrol edebilirsiniz. Bununla birlikte, güncelleme için bazı gereksinimler mevcut. Telefonun en az 5 GB boş depolama alanına sahip olması, en son güncelleme RMX2151PU_11.A.83 / RMX2151PU_11.A.87’de olması gerekiyor. Uygulama işlemi başladığında Realme 7 telefonunun bataryada en az yüzde 60 şarja sahip olması gerek.

İŞTE REALME'NİN YOL HARİTASI

Sekiz Realme akıllı telefonu daha Realme UI 2.0’ın Erken Erişim beta sürümünü alacak. Önümüzdeki aydan itibaren, Realme X7 Pro cihazlarının aileye katılması bekleniyor. Ardından Mayıs ayında Realme X7 ve Realme C15 Qualcomm’un gelmesi bekleniyor. Haziran ayı Realme X, Realme XT, Realme 3 Pro, Realme 5 Pro ve Realme Narzo 20A için olacak. Realme Narzo 30 Pro ve Narzo 30A, bu telefonların çoğundan daha yeni. Ancak kutudan Android 10 ve Realme UI 1.0 ile geldi. 2.0 beta sürümüne erken erişimlerinin 2021 üçüncü çeyrekte yapılması planlanıyor. Güncellemeleri manuel olarak telefonunuzdan takip edebilirsiniz.

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