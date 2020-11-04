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Realme V5 5G'ye benziyor: Oppo K7x tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.11.2020 15:51 | Son Güncelleme

Oppo, Oppo K7x'i görücüye çıkardı. K serisi Android akıllı telefonların en yenisi olan Oppo K7x, Realme V5 5G ile neredeyse aynı. İşte Oppo K7x'in fiyatı ve özellikleri.

Realme V5 5G'ye benziyor: Oppo K7x tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo K7x adı herkes için yeni ancak tasarımı değil. Zira telefon, yukarıda da belirttiğimiz üzere Realme V5 5G ile hemen hemen aynı tasarıma sahip. Fakat Oppo K7x fiyatı ve bazı yönleri ile kardeşi sayılabilecek Realme V5 5G ile ayrışıyor.

OPPO K7X GÖRÜCÜYE ÇIKTI! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Oppo K7x özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran var. Bu ekran 90 Hz yenileme hızına sahip. Telefon gücünü MediaTek Dimensity 720 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. K7x'in parmak izi okuyucusu ise telefonun yan kısmında fiziksel olarak konumlanıyor. Telefonun pili 5.000 mAh değerinde ve 30W VOOC hızlı şarj desteğiyle geliyor. Telefonun 5G desteğine sahip olduğunu bu noktada belirtelim.

Oppo K7x özellikleri

Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 arayüzü ile gelen K7x, arka tarafında sırasıyla 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü bulunduruyor. Telefonun ön tarafındaki nokta çentiğinde yer alan selfie kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde.

Oppo K7x fiyatı

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OPPO K7X FİYATI

Oppo K7x fiyatı yaklaşık 225 dolar olarak açıklandı. Telefon, Çin'de ön siparişe açılmış durumda. 11 Kasım'da ise ülkede genel satışa sunulacak. Oppo K7x'in ülkemize gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

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