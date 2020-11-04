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Oppo A73 Türkiye'de satışta! İşte Oppo A73'ün fiyatı ve özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.11.2020 15:12 | Son Güncelleme

Oppo, Oppo A73'ü Türkiye'de satışa sundu. Oppo'nun AMOLED ekrana sahip yeni telefonu Oppo A73 fiyatı ile ise segmentinin beklentilerini karşılıyor. Peki Oppo A73 özellikleri ile neler sunuyor?

Oppo A73 Türkiye'de satışta! İşte Oppo A73'ün fiyatı ve özellikleri

Oppo Türkiye'de akıllı telefonlarını kullanıcılarla buluşturan markalardan biri. Daha önce Oppo Find X2 amiral gemisi akıllı telefonunu Türkiye'ye getiren, geçtiğimiz günlerde ise Oppo Bluetooth hoparlörünü satışa sunan Oppo şimdi ise orta segmentteki akıllı telefonu Oppo A73'ü Türkiye'ye getirdi.

OPPO A73 ÖZELLİKLERİ

Oppo A73 özellikleri ile dikkat çekiyor. Akıllı telefonda 6,44 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran var. Ekran, orta üst tarafında bir çentik bulunduruyor. Pop-up kamera (açılır kapanır kamera) gibi çözümler bu telefonda yer almıyor. Telefonun çentiği 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Ekranın altında ise parmak izi okuyucusu var. Teknik tarafta Snapdragon 662 işlemcisi, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bizleri karşılıyor. Tabi microSD kart desteği sayesinde hafıza 256 GB'a kadar artırılabiliyor. Oppo A73 ihtiyaç duyduğu gücü ise 30W VOOC teknolojisine destek veren 4,015 mAh değerindeki bataryasından sağlıyor.

Oppo A73 özellikleri ve fiyatı

Oppo A73'ün kameraları bir adacıkta yer alıyor. Bu adacıkta sırasıyla 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü + 2 MP makro kamera olarak görev yapan 4 arka kamera konumlanıyor.

Oppo A73 Türkiye'de satışta! İşte Oppo A73'ün fiyatı ve özellikleri

Oppo Bluetooth hoparlör Türkiye'de satışta! İşte fiyatıOppo Bluetooth hoparlör Türkiye'de satışta! İşte fiyatı

OPPO A73 TÜRKİYE FİYATI

Oppo A73 fiyatı için 2,899 TL'lik bir etiket mevcut. Halihazırda birçok platform aracılığıyla Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 arayüzüne sahip Oppo A73 satın alınabiliyor.

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