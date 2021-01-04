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Red Dead Redemption 2 şaşırtmadı: 2020 Steam Ödülleri'nin kazananları belli oldu!

04.01.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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Red Dead Redemption 2 şaşırtmadı: 2020 Steam Ödülleri'nin kazananları belli oldu!

2020 Steam Ödülleri sahiplerini buldu. Steam'in 2020'nin en iyilerini belirlemek için başlattığı ve yılın oyunu ödülü başta olmak üzere 11 farklı kategoride ödüllerin dağıtıldığı 2020 Steam Ödülleri'ne Red Dead Redemption 2 damgasına vurdu.

2020 Steam Ödülleri için oynama 2020 bitmeden önce başlamıştı. Oyuncular, Steam üzerinden 11 farklı kategoride aday olan oyunlardan birine oy verdi. 2021 yılına girmemiz ile birlikte Steam, 2020 Steam Ödülleri'nin kazananları yine Steam tarafından açıklandı. Kazananlar arasında sürpriz yapımlar olduğu gibi, kazanması pek de sürpriz olmayan isimler de vardı.

2020 STEAM ÖDÜLLERİ'NDE YILIN OYUNU BELLİ OLDU

Steam Ödülleri'nde ''Yılın Oyunu'' ödülü Rockstar Games'in GTA 5 ile birlikte yaptığı en iyi oyunlardan birisi olarak gösterilen Red Dead Redemption 2'ye gitti. Steam Topluluğu, Aralık 2019'da Steam'e eklenen, 2019 Steam Ödülleri'ne son anda çıktığı için aday olamayan Red Dead Redemption 2'yi 2020'de yılın oyunu seçti. RDR 2'nin rakipleri ise Hades ve Doom Eternal gibi iddialı yapımlardı. 2020 Steam Ödülleri'nin diğer kazananları ise şöyle:

Yılın oyunu

2020'nin en iyileri belli oldu: Steam 2020'nin en çok satan oyunlarını açıkladı!2020'nin en iyileri belli oldu: Steam 2020'nin en çok satan oyunlarını açıkladı!

İŞTE 2020 STEAM ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR

  • Yılın Oyunu: Red Dead Redemption 2
  • Yılın VR Oyunu: Half Life: Alyx
  • Aşk ile Devam Ettirilen: Counter Strike: Global Offensive
  • Arkadaşlarla Daha Zevkli: Fall Guys: Ultimate Knockout
  • En Yenilikçi Oynanış: Death Stranding
  • Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun: Red Dead Redemption 2
  • Kötü Olduğunuz En İyi Oyun: Apex Legends
  • Üstün Görsel Stil: Ori and the will of the Wisps
  • En İyi Oyun Müziği: Doom Eternal
  • Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın: The SİMS 4
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