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2020'nin en iyileri belli oldu: Steam 2020'nin en çok satan oyunlarını açıkladı!

28.12.2020 11:17 | Son Güncelleme:
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2020'nin en iyileri belli oldu: Steam 2020'nin en çok satan oyunlarını açıkladı!

Steam 2020'nin en iyileri listesini paylaştı. Listeyle birlikte Steam 2020'nin en çok satan ve en çok oynanan oyunlarını sıraladı. İşte Cyberpunk 2077, GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 oyunların yer aldığı Steam'e göre 2020'nin en çok satan oyunları!

En çok satan oyunlar 2020 yılında da her zaman olduğu gibi merak edildi. Zira 2020'de sayısız yapım çıkışını gerçekleştirdi. Üstelik PlayStation 5 ve Xbox Series X / S gibi oyun konsollarının çıkış yılı olarak 2020'de oyun sektörü de önemli bir gelişim yaşadı. Steam de bu gelişimi ortaya koymak açısından Steam en çok satan oyunlar listesini yayınladı. Baştan söyleyelim; Liste oldukça geniş ve doyurucu.

STEAM 2020'NİN EN ÇOK SATAN OYUNLARINI LİSTELEDİ

Steam, 2020'nin en iyiler listesinde en iyi oyunları 6 farklı kategoride değerlendirdi. Bu kategoriler, en çok satanlar, yeni çıkanlar, en çok oynananlar, erken erişimden çıkanlar, VR'ın en iyileri ve kontrol cihazı kullanılan oyunlar olarak sıralandı. Steam her bir kategoride ise platin, altın, gümüş ve bronz olmak üzere dört alt kategori belirledi. Şimdi dilerseniz 2020'nin en çok satan oyunları ile başlayalım.

PUBG

STEAM'DE 2020'NİN EN ÇOK SATAN OYUNLARI

Steam en çok satan oyunlar 2020 listesinde brüt gelire göre en çok satan 100 oyuna yer verdi. Bu oyunlar, platin, altın, gümüş ve bronz alt kategorilerine de ayrıldı. Buna göre Steam'de platin kategorisinde yer alan 2020'nin en çok satan oyunları şöyle:

  • PUBG
  • Cyberpunk 2077
  • Among Us
  • Monster Hunter World
  • Grand Theft Auto V
  • Fall Guys
  • Red Dead Redemption 2
  • Destiny 2
  • Counter Strike: Global Offensive
  • DOTA 2
  • DOOM Eternal
  • Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Football Manager 2021

2020'DE EN ÇOK SATAN YENİ OYUNLAR

Yine brüt gelire göre belirlenen Steam en çok satan yeni oyunlar şu oyunlar yer aldı:

  • Sea of Thieves
  • Football Manager 2021
  • Borderlands 3
  • Command & Conquer Remastered Collection
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition
  • Baldur's Gate 3
  • Dragonball Z: Kakarot
  • Marvel's Avengers
  • Crusader Kings 3
  • Half-Life: Alyx
  • Fall Guys
  • Persona 4 Golden
  • Cyberpunk 2077
  • Mount & Blade 2: Bannerlord
  • DOOM Eternal
  • Grounded
  • The Outer Worlds
  • Mafia Definitive Edition
  • Star Wars: Squadrons
  • FIFA 21
  • Wolcen: Lords of Mayhem
  • Temtem
  • Resident Evil 3
  • Death Stranding
  • Microsoft Flight Simulator

Among Us

YILIN EN ÇOK OYNANAN OYUNLARI

Steam tarafından hazırlanan bu liste, 2020'de en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşan yapımları gösteriyor. Listede 200 bin sınırını aşan oyunlar ise şöyle:

  • Destiny 2
  • Among Us
  • Cyberpunk 2077
  • Counter Strike: Global Offensive
  • Terraria
  • PUBG
  • Life is Strange 2
  • Mount & Blade 2: Bannerlord
  • Monster Hunter World
  • GTA V
  • DOTA 2

2020'DE EN ÇOK SATAN ERKEN ERİŞİMDEN ÇIKAN OYUNLAR

Erken erişimden çıkan ve brüt gelire göre en çok satış yapma başarısı gösteren oyunlar da Steam tarafından listelendi. Bu listenin platin kategorisinde yer alan oyunları ise şöyle:

  • Squad
  • Skater XL
  • Noita
  • Risk of Rain 2
  • Factorio
  • Golf With Your Friends
  • Deep Rock Galactic
  • Hades
  • Wolcen: Lords of Mayhem
  • DJMAX RESPECT V
  • Torchlight 3

2020 YILINDA ÖNE ÇIKAN VR'IN EN İYİ OYUNLARI

Yine brüt gelire göre platin kategorisinde yer alan Steam'in en iyi VR oyunları şöyle:

  • Half-Life: Alyx
  • The Walking Dead: Saints & Sinners
  • Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades
  • Pistol Whip
  • Boneworks
  • VR Kanojo
  • Beat Saber
  • Balde and Sorcery
  • The Elder Scrolls V: Skyrim VR
  • Pavlov VR
  • Arizona Sunshine
  • Superhot VR

Cyberpunk 2077 dava

STEAM 2020'DE EN ÇOK SATAN KONTROL CİHAZI DESTEKLİ OYUNLAR

Bu kategori oldukça farklı zira bu kategorideki oyunlar kontrol cihazıyla oynanan günlük aktif oyuncu sayısına göre belirlenmiş. Buna göre platin kategorisinde yer alan yılın en çok satan kontrolcü destekli oyunları şöyle:

  • GTA V
  • Persona 4 Golden
  • Hades
  • FIFA 21
  • NBA 2K20
  • Dragonball Z: Kakarot
  • Cyberpunk 2077
  • The Witcher 3: Wild Hunt
  • Dark Souls 3
  • Monster Hunter World
  • Destiny 2
  • Fall Guys
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Diğer alt kategorilerdeki oyunlara erişmek için Steam mağazası üzerinden 2020'nin en iyileri listesine ulaşabilirsiniz.

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