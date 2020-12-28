2020'nin en iyileri belli oldu: Steam 2020'nin en çok satan oyunlarını açıkladı!

En çok satan oyunlar 2020 yılında da her zaman olduğu gibi merak edildi. Zira 2020'de sayısız yapım çıkışını gerçekleştirdi. Üstelik PlayStation 5 ve Xbox Series X / S gibi oyun konsollarının çıkış yılı olarak 2020'de oyun sektörü de önemli bir gelişim yaşadı. Steam de bu gelişimi ortaya koymak açısından Steam en çok satan oyunlar listesini yayınladı. Baştan söyleyelim; Liste oldukça geniş ve doyurucu.
Steam, 2020'nin en iyiler listesinde en iyi oyunları 6 farklı kategoride değerlendirdi. Bu kategoriler, en çok satanlar, yeni çıkanlar, en çok oynananlar, erken erişimden çıkanlar, VR'ın en iyileri ve kontrol cihazı kullanılan oyunlar olarak sıralandı. Steam her bir kategoride ise platin, altın, gümüş ve bronz olmak üzere dört alt kategori belirledi. Şimdi dilerseniz 2020'nin en çok satan oyunları ile başlayalım.
Steam en çok satan oyunlar 2020 listesinde brüt gelire göre en çok satan 100 oyuna yer verdi. Bu oyunlar, platin, altın, gümüş ve bronz alt kategorilerine de ayrıldı. Buna göre Steam'de platin kategorisinde yer alan 2020'nin en çok satan oyunları şöyle:
Yine brüt gelire göre belirlenen Steam en çok satan yeni oyunlar şu oyunlar yer aldı:
Steam tarafından hazırlanan bu liste, 2020'de en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşan yapımları gösteriyor. Listede 200 bin sınırını aşan oyunlar ise şöyle:
Erken erişimden çıkan ve brüt gelire göre en çok satış yapma başarısı gösteren oyunlar da Steam tarafından listelendi. Bu listenin platin kategorisinde yer alan oyunları ise şöyle:
Yine brüt gelire göre platin kategorisinde yer alan Steam'in en iyi VR oyunları şöyle:
Bu kategori oldukça farklı zira bu kategorideki oyunlar kontrol cihazıyla oynanan günlük aktif oyuncu sayısına göre belirlenmiş. Buna göre platin kategorisinde yer alan yılın en çok satan kontrolcü destekli oyunları şöyle:
Diğer alt kategorilerdeki oyunlara erişmek için Steam mağazası üzerinden 2020'nin en iyileri listesine ulaşabilirsiniz.