2020'nin en iyileri belli oldu: Steam 2020'nin en çok satan oyunlarını açıkladı!

En çok satan oyunlar 2020 yılında da her zaman olduğu gibi merak edildi. Zira 2020'de sayısız yapım çıkışını gerçekleştirdi. Üstelik PlayStation 5 ve Xbox Series X / S gibi oyun konsollarının çıkış yılı olarak 2020'de oyun sektörü de önemli bir gelişim yaşadı. Steam de bu gelişimi ortaya koymak açısından Steam en çok satan oyunlar listesini yayınladı. Baştan söyleyelim; Liste oldukça geniş ve doyurucu.

STEAM 2020'NİN EN ÇOK SATAN OYUNLARINI LİSTELEDİ

Steam, 2020'nin en iyiler listesinde en iyi oyunları 6 farklı kategoride değerlendirdi. Bu kategoriler, en çok satanlar, yeni çıkanlar, en çok oynananlar, erken erişimden çıkanlar, VR'ın en iyileri ve kontrol cihazı kullanılan oyunlar olarak sıralandı. Steam her bir kategoride ise platin, altın, gümüş ve bronz olmak üzere dört alt kategori belirledi. Şimdi dilerseniz 2020'nin en çok satan oyunları ile başlayalım.

STEAM'DE 2020'NİN EN ÇOK SATAN OYUNLARI

Steam en çok satan oyunlar 2020 listesinde brüt gelire göre en çok satan 100 oyuna yer verdi. Bu oyunlar, platin, altın, gümüş ve bronz alt kategorilerine de ayrıldı. Buna göre Steam'de platin kategorisinde yer alan 2020'nin en çok satan oyunları şöyle: