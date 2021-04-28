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Redmi K40 Game Enhanced Edition tanıtıldı!

28.04.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi'nin alt markası Redmi, ilk oyun telefonu Redmi K40 Game Enhanced Edition'ı resmen duyurdu. Tamamen oyun oynamaya yönelik tasarlanan bu cihaz, öncelikle Asya pazarında satışa çıkarılacak. Avrupa pazarı için ise ileri bir tarih düşünülmüş. 

Redmi K40 Game Enhanced Edition tanıtıldı!

Redmi K40 Game Enhanced Edition'ın Redmi’nin oyun telefonları adına ilk girişimi olduğunu söyleyerek başlayalım. Şirket, Redmi K40 Game Enhanced Edition ile beraber bu kategorideki ilk telefonunu kullanıcıyla buluşturacak. Firma ilk telefonu olduğu için birçok şeyin üzerinde düşünmüş.

REDMI K40 GAME ENHANCED EDITION'IN ÖZELLİKLERİ

Redmi K40 Gaming Enhanced Edition'ın özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz AMOLED ekran var. Telefonda MediaTek Dimensity 1200 işlemcisi, 12 GB'a kadar RAM ve 256'a kadar dahili depolama alanı bulunuyor. Cihazın arka tarafında 64 MP'lik üçlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Telefon, sektörde ultra düşük dağılımlı optik cam mercek kullanan ilk telefon. Redmi K40 Gaming Enhanced Edition, 64MP (f/1.65) ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP (40mm) makro kamera ile eşleştirilmiş. Kamera uygulamasında birçok yazılım özelliği var.

Redmi K40

Redmi, cihazın stereo hoparlörleri için JBL ile ortaklık kurmuş. Telefonda ayrıca Dolby Atmos desteği, Yüksek Çözünürlüklü Ses desteği (kablolu ve kablosuz), 3 mikrofon (üst, yan ve alt) ve x ekseni doğrusal motor bulunuyor. Cihaz, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GPS (NavIC dahil) ve AAC, LDAC ve LHDC kodeklerini destekliyor.

Redmi K40 Game Enhanced Edition, diğer K40 modellerine göre yüzde 12 artışla 5.065mAh pil kapasitesine sahip. Ardından, Redmi markalı bir akıllı telefondaki en hızlı şarj desteği olan 67W hızlı kablolu şarj ile eşleştiriyor. Telefon ayrıca Quick Charge 3.0 ve Power Delivery 3.0’ı da destekliyor.

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Redmi'nin oyun telefonunda, oyun oynarken bağlı kalmanızı sağlamak için sıvı soğutma ve özel olarak tasarlanmış Wi-Fi ve 5G antenleri de var. Beklendiği gibi, oyun deneyiminizi özelleştirmek için açabileceğiniz bir Oyun Modu da telefonda mevcut. Oyun için özelleştirilmiş Redmi K40, kutudan Android 11 tabanlı MIUI 12.5 ile çıkıyor.

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İŞTE REDMI K40 GAME ENHANCED EDITION'IN FİYATLARI

Redmi K40 Game Enhanced Edition'ın fiyatları da ortaya çıktı. Buna göre telefonun depolama ve bellek seçeneklerine göre değişen fiyatları şu şekilde:

  • 6 GB RAM + 128 GB depolama = 308 dolar
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama = 339 dolar
  • 8 GB RAM + 256 GB depolama = 370 dolar
  • 12 GB RAM + 128 GB depolama = 370 dolar
  • 12 GB RAM + 256 GB depolama = 416 dolar
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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