Redmi K40 Game Enhanced Edition tanıtıldı!

Redmi K40 Game Enhanced Edition'ın Redmi’nin oyun telefonları adına ilk girişimi olduğunu söyleyerek başlayalım. Şirket, Redmi K40 Game Enhanced Edition ile beraber bu kategorideki ilk telefonunu kullanıcıyla buluşturacak. Firma ilk telefonu olduğu için birçok şeyin üzerinde düşünmüş.

REDMI K40 GAME ENHANCED EDITION'IN ÖZELLİKLERİ

Redmi K40 Gaming Enhanced Edition'ın özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz AMOLED ekran var. Telefonda MediaTek Dimensity 1200 işlemcisi, 12 GB'a kadar RAM ve 256'a kadar dahili depolama alanı bulunuyor. Cihazın arka tarafında 64 MP'lik üçlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Telefon, sektörde ultra düşük dağılımlı optik cam mercek kullanan ilk telefon. Redmi K40 Gaming Enhanced Edition, 64MP (f/1.65) ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP (40mm) makro kamera ile eşleştirilmiş. Kamera uygulamasında birçok yazılım özelliği var.

Redmi, cihazın stereo hoparlörleri için JBL ile ortaklık kurmuş. Telefonda ayrıca Dolby Atmos desteği, Yüksek Çözünürlüklü Ses desteği (kablolu ve kablosuz), 3 mikrofon (üst, yan ve alt) ve x ekseni doğrusal motor bulunuyor. Cihaz, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GPS (NavIC dahil) ve AAC, LDAC ve LHDC kodeklerini destekliyor.