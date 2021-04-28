Xiaomi Mi Smart Band 6, 1 milyon gönderiyi aştı

Öyle olsa bile, Mi Band 3, 17 günde 1 milyona ulaşmıştı, Mi Band 4 ise ondan daha da hızlı çıkmış, sadece 8 günde rekor sayıya ulaşmıştı.

Mi Grupları ilk olarak 2014’te ortaya çıktı ve oldukça basitti. Orijinal modelde yalnızca üç LED vardı ve kalp atış hızı sensörü bile yoktu. Yine de Xiaomi, 9 ayda 10 milyonun üzerinde satış yapmayı başardı. Parça başına yalnızca 80 CNY’ye (yaklaşık 13 dolar) mal olmalarına yardımcı oldu, mevcut model bunu üç katına çıkardı. NFC sürümünü alırsanız maliyet daha da fazla, ancak bu yalnızca Çin’de mevcut.

Xiaomi, Çin’deki eleştirmenlere de ilk modelden altıncı modele kadar tüm önemli Mi Band modellerini içeren promosyon kutuları gönderdi. Bu, bilekliklerin ne kadar ilerlediğine dair güzel bir geriye dönük bakış sunuyor.

MI BAND SERİSİNİN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELİŞİMİ

Orijinal Mi Band'ın üç LED göstergesi vardı ve ana işlevleri bildirimler ve uyku takibi idi, Mi Band 1S ile ürüne bir kalp atış hızı sensörü eklendi. Mi Band 2 0.42 inçlik OLED ekran ile geldi, Mi Band 3 bu ekranı 0.78 ince çıkardı ve NFC versiyonunu tanıttı, ardından Mi Band 4 0.95 inç renkli OLED’e geçti. Mi Band 5, şarjı manyetik bir kabloyla basitleştirdi; Son çıkan Mi Band 6 ise, ön çerçeveyi hap şeklindeki 1.56 inçlik ekranla doldurdu.

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