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Redmi K50 serisi geliyor! İşte Xiaomi'nin yeni telefon serisinden beklenenler

22.06.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi Redmi K50 serisi için kollarını sıvamış gibi görünüyor. Redmi Başkanı Lu Weibing'in Weibo'da yaptığı paylaşım şirketin Redmi K50 serisi için 2022'yi beklemeyeceğini de bir nevi doğruluyor.

Redmi K50 serisi geliyor! İşte Xiaomi'nin yeni telefon serisinden beklenenler

Xiaomi'nin alt markası Redmi, Redmi K40 serisini 2021'in başlarında piyasaya sürmüştü. Yılın en ucuz amiral gemisi akıllı telefon ailelerinden biri olan Redmi K40 serisinin halefinin ise 2022 yılında gelmesi bekleniyordu. Ancak Xiaomi ve Redmi yetkilileri, 2022 yılını bekleyecek gibi görünmüyor. Bunun için Redmi Başkanı Lu Weibing'in Weibo'daki gönderisine bakmak yeterli.

LU WEIBING'DEN REDMI K50 PAYLAŞIMI

Redmi'nin yetkili ismi Lu Weibing, Weibo'da Redmi K50 için önemli bir gönderi paylaştı. Weibing, takipçilerine "gelecekteki K50 ürünlerinde" hangi özellikleri görmek istediklerini sordu. Böylece Redmi yöneticisi Redmi K50 serisinin geleceğini bir nevi onaylamış oldu. Bu, Xiaomi'nin Redmi K50 serisi için 2022 yılını beklemeyeceği yönünde bazı yorumlara yol açmış durumda.

Lu Weibing Weibo paylaşımı

REDMI K50 NELER SUNACAK?

Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station ise Redmi K50 serisi hakkında bazı bilgiler verdi. Kaynak, yeni telefonların gelişmiş hızlı şarj desteği, video, fotoğraf ve ekran kalitesi alanında geliştirmeler sunacağını öne sürüyor.

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K50 serisinin ne zaman tanıtılacağı kesin olarak bilinmiyor, ancak Redmi yöneticisinin paylaşımının zamanlaması ve sızdırılan bilgiler, telefonların 2022'den ziyade bu yıl (muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içinde) piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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