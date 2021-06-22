HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi'nin yeni akıllı saati Mi Watch Revolve Active tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi'nin yeni akıllı saati Mi Watch Revolve Active tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

22.06.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, Mi Watch Revolve Active akıllı saatini duyurdu. Hindistan'da duyurulan Mi Watch Revolve Active, kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ölçebiliyor. Pek Xiaomi Mi Watch Revolve Active'in fiyatı ne kadar, Mi Watch Revolve Active'in özellikleri neler? İşte detaylar.

Xiaomi'nin yeni akıllı saati Mi Watch Revolve Active tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi akıllı saat pazarında Mi Watch ailesini ön plana çıkartıyor. Bu noktada ülkemizde de satışa sunulan geleneksel saat tasarımına sahip Mi Watch'ın ailenin en dikkat çeken üyelerinden biri olduğunu söylememiz gerek. Şirket şimdi ise Mi Watch Revolve Active adında yeni bir akıllı saat daha tanıttı.

Xiaomi mi watch revolve active

İŞTE XIAOMI MI WATCH REVOLVE ACTIVE'İN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi Watch Revolve Active, Hindistan'da resmi lansman etkinliği sırasında duyuruldu. Yeni akıllı saat, 1.38 inç renkli AMOLED ekrana sahip. Saat, kandaki oksijen (SpO2) seviyesini izleme, 7/24 kalp atış hızı izleme, VO2 Max, uyku izleme gibi bu ailedeki akıllı saatlerde de bulunan çeşitli özellikleri barındırıyor. Mi Watch Revolve Active, aynı zamanda stres izleme özelliği ile de dikkat çekiyor. Ayrıca 5ATM su geçirmezlik özelliğini de destekleyen model, 14 günlük pil ömrü vaat ediyor.

Xiaomi Mi Watch Revolve Active tanıtıldı

Mi Watch Revolve Active, Amazon Alexa desteği ile geliyor. Saat, kullanıcılara müzik kontrolü, 117 spor modu, 110'dan fazla saat yüzü ve uygulama bildirimlerinin yanı sıra yerleşik GPS/GLONASS konumlandırma sistemi de sunuyor.

Xiaomi, iPhone'lardaki özelliği beta olarak yayınlıyorXiaomi, iPhone'lardaki özelliği beta olarak yayınlıyor

XIAOMI MI WATCH REVOLVE ACTIVE'İN FİYATI

Xiaomi Mi Watch Revolve Active'in fiyatı Hindistan'da 9.999 INR (yaklaşık 135 dolar) olarak belirlendi. Akıllı saat, 25 Haziran 2021'den itibaren ülkede satın alınabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsollarıEvde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsolları
Yıllardır yanlış yapılıyor! Sabahları duş alıp rahatlayamıyorsanız sebebi bu olabilirYıllardır yanlış yapılıyor! Sabahları duş alıp rahatlayamıyorsanız sebebi bu olabilir
Türkiye, ilk 5 ülke arasındaTürkiye, ilk 5 ülke arasında
Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Xiaomi Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da

Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında sert tartışma

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında sert tartışma

Tuvalet yapma tartışması kanlı bitti

Tuvalet yapma tartışması kanlı bitti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.