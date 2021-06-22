Xiaomi'nin yeni akıllı saati Mi Watch Revolve Active tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi akıllı saat pazarında Mi Watch ailesini ön plana çıkartıyor. Bu noktada ülkemizde de satışa sunulan geleneksel saat tasarımına sahip Mi Watch'ın ailenin en dikkat çeken üyelerinden biri olduğunu söylememiz gerek. Şirket şimdi ise Mi Watch Revolve Active adında yeni bir akıllı saat daha tanıttı.

İŞTE XIAOMI MI WATCH REVOLVE ACTIVE'İN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi Watch Revolve Active, Hindistan'da resmi lansman etkinliği sırasında duyuruldu. Yeni akıllı saat, 1.38 inç renkli AMOLED ekrana sahip. Saat, kandaki oksijen (SpO2) seviyesini izleme, 7/24 kalp atış hızı izleme, VO2 Max, uyku izleme gibi bu ailedeki akıllı saatlerde de bulunan çeşitli özellikleri barındırıyor. Mi Watch Revolve Active, aynı zamanda stres izleme özelliği ile de dikkat çekiyor. Ayrıca 5ATM su geçirmezlik özelliğini de destekleyen model, 14 günlük pil ömrü vaat ediyor.

Mi Watch Revolve Active, Amazon Alexa desteği ile geliyor. Saat, kullanıcılara müzik kontrolü, 117 spor modu, 110'dan fazla saat yüzü ve uygulama bildirimlerinin yanı sıra yerleşik GPS/GLONASS konumlandırma sistemi de sunuyor.

XIAOMI MI WATCH REVOLVE ACTIVE'İN FİYATI

Xiaomi Mi Watch Revolve Active'in fiyatı Hindistan'da 9.999 INR (yaklaşık 135 dolar) olarak belirlendi. Akıllı saat, 25 Haziran 2021'den itibaren ülkede satın alınabilecek.

