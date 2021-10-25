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Redmi Note 11'in ekranı sızdırıldı

25.10.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Agresif bir fiyat politikasına sahip olan Redmi, Redmi Note 11 serisi için kollarını sıvadı. Sızdırılan bilgilere göre ise Redmi Note 11 serisinde AMOLED ekran yer alacak.

Redmi Note 11'in ekranı sızdırıldı

Yakında Redmi yeni Note modellerini tanıtacak. Bunlar çok yüksek ihtimalle Note 11 ve Note 11 Pro olarak sıralanacak. Geçtiğimiz günlerde ise her iki telefonun da özellikleri büyük ölçüde sızdırılmıştı. Sızdırılan bilgilerde Note 11’de IPS LCD, Note 11 Pro’da ise AMOLED ekran kullanılacağı iddia edildi. Fakat şimdi bambaşka bir rapor ortaya çıktı.

REDMI NOTE 11 İÇİN EKRAN PLANI

Ortaya çıkan yeni rapora göre Redmi Note 11 modelinde de IPS LCD yerine AMOLED ekran kullanılması planlanıyor. Elbette bu da tamamen bir iddia. Yani kesinlik kazanmış bir durum söz konusu değil.

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Eğer büyük bir aksilik olmazsa yeni nesil Redmi modelleri 28 Ekim’de tanıtılacak. Muhtemelen akıllı telefonlar ülkemizde de satışa sunulacaktır. Elbette yine de bekleyip göreceğiz. Redmi Note 11’in nasıl bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkacağı merak konusu.

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akıllı telefon Xiaomi
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