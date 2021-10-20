HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Redmi Note 11 geliyor! Tarih verildi

Redmi Note 11 geliyor! Tarih verildi

20.10.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, Redmi Note 11'in tanıtım tarihini sonunda paylaştı. Redmi'nin Weibo'da paylaştığı görsellere göre ise telefonda dörtlü arka kamera, 3.5mm kulaklık girişi ve JBL hoparlörler yer alabilir.

Redmi Note 11 geliyor! Tarih verildi

Xiaomi Redmi Note 10 ailesinin tanıtılmasının üzerinden hayli uzun zaman geçti. Xiaomi'nin alt markası Redmi, şimdi ise görünüşe bakılırsa Redmi Note 11 serisi için hazırlanıyor. Redmi, Weibo'da merakla beklenen yeni seri için tarih vermiş durumda.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro için ilk bilgiler ortaya çıktıXiaomi Redmi Note 11 Pro için ilk bilgiler ortaya çıktı

REDMI NOTE 11'İN TANITIM TARİHİ

Redmi'nin paylaşımına göre, yeni Redmi Note 11 serisi 28 Ekim'de karşımıza çıkacak. Telefon için bir dizi görsel paylaşımında da bulunan Redmi, böylece Redmi Note 11 serisine dair bazı ipuçları da verdi.

REDMI NOTE 11 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Görsellerde, Redmi Note 11'in dört arka kamerasının olduğu görülüyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık jakı, JBL hoparlörler ve hafif kavisli bir ön ekran da dikkat çekiyor.

Redmi Note 11

Redmi, görsellerde ise Redmi Note 11'in özelliklerinden herhangi birini açıkça paylaşmadı, bu nedenle telefonun ekran boyutunu, kameralarının detaylarını ve en önemlisi yonga setini doğrulamak mümkün değil.

Redmi Note 11 öncesi çıkan Redmi Note 10 ise Snapdragon 678 işlemcisine, 48 MP ana kameraya ve 6.43 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED ekrana sahipti. Redmi Note 11'in Redmi Note 10'un üzerine hangi özellikler ekleyeceğini ise 28 Ekim'de göreceğiz.

Redmi Note 10 Pro 5G için hazırlıklar başladıRedmi Note 10 Pro 5G için hazırlıklar başladı

Redmi Note 11'in Redmi Note 11 ve Redmi Note 11 Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşacağı tahmin ediliyor. Ancak Redmi, bu seriye başka modeller de ekleyebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne olduDoktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne oldu
Dinmeyen ağrıları nedeniyle hastaneye gitti, göz kapağının düşme nedenini duyunca şaşkına döndüDinmeyen ağrıları nedeniyle hastaneye gitti, göz kapağının düşme nedenini duyunca şaşkına döndü
Milli imkânlarla geliştirilecek! Flaş hamleMilli imkânlarla geliştirilecek! Flaş hamle
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi Sina Weibo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

e-Devlet üzerinden yeni hizmet!

e-Devlet üzerinden yeni hizmet!

Göğüs detayı! Gelen yorum olay oldu

Göğüs detayı! Gelen yorum olay oldu

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.