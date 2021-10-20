Redmi Note 11 geliyor! Tarih verildi

Xiaomi Redmi Note 10 ailesinin tanıtılmasının üzerinden hayli uzun zaman geçti. Xiaomi'nin alt markası Redmi, şimdi ise görünüşe bakılırsa Redmi Note 11 serisi için hazırlanıyor. Redmi, Weibo'da merakla beklenen yeni seri için tarih vermiş durumda.

REDMI NOTE 11'İN TANITIM TARİHİ

Redmi'nin paylaşımına göre, yeni Redmi Note 11 serisi 28 Ekim'de karşımıza çıkacak. Telefon için bir dizi görsel paylaşımında da bulunan Redmi, böylece Redmi Note 11 serisine dair bazı ipuçları da verdi.

REDMI NOTE 11 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Görsellerde, Redmi Note 11'in dört arka kamerasının olduğu görülüyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık jakı, JBL hoparlörler ve hafif kavisli bir ön ekran da dikkat çekiyor.

Redmi, görsellerde ise Redmi Note 11'in özelliklerinden herhangi birini açıkça paylaşmadı, bu nedenle telefonun ekran boyutunu, kameralarının detaylarını ve en önemlisi yonga setini doğrulamak mümkün değil.

Redmi Note 11 öncesi çıkan Redmi Note 10 ise Snapdragon 678 işlemcisine, 48 MP ana kameraya ve 6.43 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED ekrana sahipti. Redmi Note 11'in Redmi Note 10'un üzerine hangi özellikler ekleyeceğini ise 28 Ekim'de göreceğiz.

Redmi Note 11'in Redmi Note 11 ve Redmi Note 11 Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşacağı tahmin ediliyor. Ancak Redmi, bu seriye başka modeller de ekleyebilir.

