Reeder’ın ilk elektrikli aracı ReeV Fancy ile hayal et, şarj et, devam et

Reeder Teknoloji, yenilikçi ve yerli ürünleri Türkiye ekonomisine kazandırma hedefleri kapsamında, teknolojiyle özgün tasarımın mükemmel uyumunu yansıtan, nihai yerlilik oranı hedefi yüzde 80 olan ilk elektrikli aracı ReeV Fancy’yi tanıttı.

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının katılımıyla Reeder’ın Samsun’daki fabrikasında gerçekleşen lansmanda, ‘Araba’ şarkısını seslendiren Zeynep Melisa Gülen (M-lisa) performansıyla sahne aldı.

Tanıtım töreninde konuşan Reeder’ın Kurucu Ortağı ve CEO’su Uygar Saral, şu ifadeleri kullandı: “Reeder’ın bir dünya hayali var: Dünyadaki herkes, her şeye ve herkese eşit mesafede olsun istiyoruz. Dolayısıyla Reeder’ın misyonu en başından itibaren teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak. Bunun için cep telefonunda, tablette, bilgisayarda, televizyonda sürekli çalışıyoruz. Türkiye’deki pazar gerçeklerini inceleyerek ne yapabileceğimize baktığımızda ortaya böyle bir aracı geliştirme hayali çıktı. Özelikle bütün gençleri mobiliteye, özgür ulaşıma kavuşturma hedefimiz vardı, onu başarmak için ilk adımları attık. Şimdi ‘Bu araçla ilgili hayaliniz ne’ diye soruluyor. Ben ayda 20.000 adet aracı üretip, bir kısmını Türkiye'ye, bir kısmını da yurt dışına satacağımızı hayal ediyorum.”

2010 yılında yeni nesil teknoloji ürünleri üretmek amacıyla kurulan ve 2023 yılı BTK verilerine göre IMEI kaydı açısından Türkiye’nin en büyük yerli akıllı telefon üreticisi olan Reeder Teknoloji, elektrikli araç hamlesiyle otomotiv sektöründe de giderek artan mikro mobilite ve sürdürülebilirlik talebine yanıt vermeye hazırlanıyor.

Geleceğin kentsel mobilite çözümü

Sürdürülebilirlik ile inovasyonu buluşturan, tasarımı ve teknolojisi Reeder tarafından geliştirilen ReeV Fancy, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde bulunan, Reeder tarafından Ar-Ge ve teknoloji üssüne dönüştürülen eski tütün hangarlarında üretildi.

ReeV Fancy, kompakt yapısı ve teknolojik özellikleriyle yoğun şehir hayatına kusursuz uyum sağlıyor. Çevikliği ve çevreye duyarlı sürüşüyle, geleceğin kentsel mobilite çözümlerinden biri olarak öne çıkıyor.

%100 elektrikli teknolojisiyle sürdürülebilir ulaşımı mümkün kılan ReeV Fancy’nin uzun kullanım ömrüyle dikkat çeken LiFePO4 bataryası 7,5 kWh kapasiteye sahip. Sıfır karbon emisyonunun yanı sıra çok sessiz olan araç, ‘çevre dostu’ ünvanını sonuna kadar hak ediyor. Reev Fancy, sadece beş saat gibi kısa bir sürede şarj olup tam kapasiteye ulaşıyor. L6e sınıfında 45 km/s maksimum hıza ve 100 km’ye varan menzile sahip araç; 2,3kW AC tek fazlı ev tipi prizlerden kolayca şarj edilebiliyor.

Hareket özgürlüğünün tadını çıkarın

Dar sokaklarda ve yoğun trafikte rahatça hareket edebilmek için tasarlanan ReeV Fancy, mikro boyutlarıyla hem manevra kolaylığı sağlıyor hem de park yeri sorununu ortadan kaldırıyor. 2,49 metre uzunluğunda ve 1,33 metre genişliğindeki Reev Fancy'yi evlerin veya dükkanların önüne dikey olarak bile park etmek mümkün.

Buna karşılık 200 litrelik geniş bagaj hacmiyle ister hafta içi günlük yolculuklarda ister hafta sonu tatil kaçamaklarında olsun tüm ihtiyaçları rahatça karşılamak için yeterli alan sunuyor.

Şehrin en havalısı ReeV Fancy: Teknoloji, konfor ve fonksiyonellik

Nostaljinin estetik unsurlarını modern tekniklerle harmanlayarak zamansız bir tasarım ortaya çıkaran ödüllü mimar, multidisipliner tasarımcı ve sanatçı Sayın Rıfat Baltaoğlu tarafından her detayı titizlikle tasarlanan ReeV Fancy, son derece şık bir görünüme sahip. Özel üretim jantları, LED mercekli kromaj kaplama farları, parlak ön ve arka far çerçeveleri aracın estetiğini ve karakterini güçlendiriyor. Ayrıca, dekoratif dodik ve gündüz farı/sinyal/park üçü bir arada bulunan özel aydınlatma modülü, ReeV Fancy'nin zamana meydan okuyan estetik anlayışını vurguluyor. Bu göz alıcı detaylar her ortamda dikkatleri üzerine çekiyor.

ReeV Fancy'nin en az dışı kadar çekici olan iç mekânında konfor ve fonksiyonellik göze çarpıyor. Beyaz suni deri kaplamalı, ayarlanabilir sürücü koltuğu, araç içindeki rahatlığı ön planda tutarken; 2+1 bölmeli renkli ön panel bardaklık ve iki adet saklama cebi işlevselliği artırıyor. Geri görüş kamerası, aydınlatma özellikli sunroof, ses ve ısı izolasyonu ile donatılan iç mekân, sürüş sırasında güvenli, sessiz ve sofistike bir ortam sağlıyor.

ReeV Fancy'nin merkezi dokunmatik ekranı, tüm kontrol ihtiyaçlarını tek bir noktada topluyor. Bagaj camı dahil otomatik cam açma ve kapama, merkezi kilit kontrolü ve dijital termostatlı fan ayarları gibi işlevler ekran üzerinden kolayca yönetilebiliyor. Ayrıca radyo, Bluetooth ve USB özellikleri sunan medya oynatıcı, yol boyunca eğlence ve bağlantı ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu özel tasarım bilgi ekranı, kullanım kolaylığı ve işlevselliği bir araya getirerek, sürüş deneyimini daha konforlu ve keyifli kılıyor.

ReeV Fancy, 280.000 TL’den satışa çıktı ve yoğun ilgi gördü. Ön siparişe özel olarak sadece 100 adet araç için sunulan 40.000 TL peşinat ve ayda 11.250 TL’den başlayan taksit fırsatıyla araçlar dakikalar içinde tükendi. ReeV Fancy hakkında bilgi almak için https://www.reedukkan.com/tr/reev adresini ziyaret edebilirsiniz.

Reeder, elektrikli araçlarla ulaşım alanında yenilikler sunuyor

Mikro mobilite dünyasında teknoloji ve mekanik alandaki dönüşümün her geçen gün hız kazandığı bir dönemde, Reeder Teknoloji elektrikli araç projesiyle bu yeniliklerin öncüsü olmayı hedefliyor. Kapsamlı Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleriyle sürdürülebilir mobilite çözümleri sunarak geleceğin ulaşım ihtiyaçlarına yanıt vermek için çalışıyor.

Şirketin kalite-performans-fiyat optimizasyonuna odaklanan elektrikli araç projeleri, gelişen teknolojilere uyum sağlayarak kullanıcıların beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak şekilde tasarlanıyor.

*Yol durumu, trafik, hava şartları, sürüş şekli, donanımlar, aksesuarlar, otomobildeki yük, otomobilin durumu ve aerodinamik özelliklerini etkileyen diğer faktörlere bağlı olarak gerçek tüketimi, belirtilen değerlere göre farklılık gösterebilir.