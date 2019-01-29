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Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu

DÜNYA HABERLERİ  | 29.01.2019 15:24 | Son Güncelleme

Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı durumunda olan Refah Sınır Kapısı, çift taraflı geçişe açıldı. Mısır makamlarının sınır kapısını çift yönlü açmasının ardından kapıdan geçişlere başlandı. Gazze'de haberi alan yüzlerce kişi sabah saatlerinden itibaren Mısır tarafına geçti.

Refah Sınır Kapısı'nın ne kadar açık kalacağına dair bilgi paylaşılmazken, gün boyunca yaşanan yoğunluk objektiflere yansıdı. İşte o anlar...

Mısır Refah Sınır Kapısı'nı çift taraflı açtı

Mısır yönetimi 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe sonrası zaman zaman kısa süreliğine açtığı Refah Sınır Kapısı'nı geçen mayıs ayından bu yana açık tutuyordu.
Noel nedeniyle 7 Ocak'ta kapalı olan Refah Sınır Kapısı'nın Hamas'ın idareyi devralmasının ardından tekrar "çift taraflı" açılıp açılmayacağı merak konusu olmuştu.
Hamas'a bağlı İçişleri Bakanlığı, Filistin yönetiminin görevlilerini çekme kararının ardından 7 Ocak'ta Refah Sınır Kapısı'nın idaresini teslim almıştı.
Bakanlık, Mısır yönetiminin sadece Mısır'dan Gazze'ye tek taraflı geçişlere ve ürün nakline izin vereceğini duyurmuştu.
Gazze Şeridi'ne açılan 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.
İsrail, kontrol ettiği kapılardan 4'ünü yıllardır kapalı tutarken, çeşitli kısıtlamalarla ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor. (AA)
İşte objektiflere yansıyan anlar...
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Anahtar Kelimeler:
Gazze sınır kapısı mısır

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
insanın Arap olası Geliyor.... yalanım varsa Arap olayım...!
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