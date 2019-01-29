Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu

Refah Sınır Kapısı'nın ne kadar açık kalacağına dair bilgi paylaşılmazken, gün boyunca yaşanan yoğunluk objektiflere yansıdı. İşte o anlar...

Bakanlık, Mısır yönetiminin sadece Mısır'dan Gazze'ye tek taraflı geçişlere ve ürün nakline izin vereceğini duyurmuştu.

İsrail, kontrol ettiği kapılardan 4'ünü yıllardır kapalı tutarken, çeşitli kısıtlamalarla ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor. (AA)