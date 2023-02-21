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Refleksoloji masajı nasıl yapılır, ayak refleksoloji masajı nasıl yapılır? Refleksoloji masajı ile zayıflama nasıl olur?

15.02.2023 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Refleksoloji masajı el ve ayaklara masaj uygulamasıdır. Uygulama öncesi hastanın verdiği tepkileri ölçmek için ayaklara basınç uygulanır. Ayaklara uygulanan bu masaj ile ayaklarındaki problemli olan bölgeler tespit edilir. Ayaklarda bulunan refleksoloji noktaları vücudun her bölgesine sinyal gönderir. Sorun yaşanan bölgelerde iyileşme sürecine destek olması için refkleksoloji masajı uygulanır. Peki, refleksoloji masajı ile zayıflama nasıl olur?

Refleksoloji masajı nasıl yapılır, ayak refleksoloji masajı nasıl yapılır? Refleksoloji masajı ile zayıflama nasıl olur?

İçindekiler

  • Refleksoloji masajı nedir?
  • Ayak refleksoloji masajı nasıl yapılır?
  • Refleksoloji masajı nasıl yapılır?
  • Refleksoloji masajı ile zayıflama mümkün mü?

Terapist refleksoloji masajı esnasında ayak, bilek ve bacaklara masaj uygular. Özellikle ayak refleksolojisi masajı uygulaması, ayak bileklerindeki yaralanmalar ya da sürekli ayakta duran, spor da ayak bileği yaralanmaları yaşayanlar için terapi türü bir masajdır. Bu uygulanan masaj sadece yaşanan fiziki travmalar için değil, aynı zamanda ruhen oluşan anksiyete ve stres gibi durumları da azaltır.

Refleksoloji masajı nedir?

Refleksoloji masajı uygulanmasında öncelikle hastanın verdiği tepkilerin ölçülmesi için ayaklara basınç uygulanır. Ayaklara uygulanan bu masaj ile ayaklarındaki problemli olan bölgeler tespit edilir ve uygulanacak masaj türü belirlenir. Ayaklarda bulunan refleksoloji noktaları vücudun her bölgesine sinyal gönderir. Hem ayakların hem de vücudun rahatlamasını sağlayabilmek için ayaklara masaj uygulanır ve ilgili bölgelere sinyaller gönderilir. Uygulanan Refleksoloji masajının ortalama süresi 30 dakika kadardır.

Ayak refleksoloji masajı nasıl yapılır?

En yaygın olarak uygulanan refleksoloji masajı ise ayak refleksolojisidir. İnsan vücudunda bulunan sinir uçlarının büyük bir bölümü ayak tabanında bulunur. Bu yüzden ayaktaki her bir nokta vücudun bir bölgesi ile bağlantılıdır ve ayaklardaki bu noktalara yapılan temaslar ise vücuttaki ilgili bölgeye etki eder. Ayak refleksoloji masajının yanı sıra refleksoloji yüz masajı da uygulanır. Bu masaj türü de tedavi gören için uygulanan bölgesel bir özel masaj türüdür.

İyi bir ayak refleksoloji masajı kronik yorgunluk, baş dönmesi, baş ağrısı, uykusuzluk gibi pek çok rahatsızlığın hafifletilmesine yardımcı olur. Bunun yanında böbrek ve karaciğer hastalıkları, kalp rahatsızlıkları gibi pek çok iç organlarla ilgi hastalığın altında yatan nedenini tedavi etmeye de yardımcı olur. Yüksek tansiyon rahatsızlığı da refleksoloji masajı ile tedavi edilebilen hastalıkların başında gelir. Refleksoloji masajı ortalama 30 ila 45 dakika arasında değişiklik gösterir. Ayak masajını etkili uygulayabilmenin temel Şartları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Eller ve ayaklar temiz olmalıdır.
  • Masajı uygularken basınç uygulanmalıdır ki gıdıklanma hissi oluşmasın.
  • Doğru noktalara masaj uygulayarak başka ağrılara sebep vermemek gerekir.
  • Ayak bilekleri, ayak masajının başlangıç noktası olmalıdır.
  • Öncelikle ayak bileğinde bulunan tüm sinirler özenle gevşetilmelidir.
  • Ayak bileği ovalaması bittikten sonra ayak tabanına geçilmelidir.
Refleksoloji nedir, nasıl yapılır? Refleksoloji nedir, nasıl yapılır?

Refleksoloji masajı nasıl yapılır?

Refleksoloji masajı kişiye özel yapıldığı için herkese farklı sürelerde uygulanır. Masaj planı yapılırken hastanın yaşı, hastalığın türü, hastanın fiziksel ve psikolojik durumu değerlendirilerek uygulanacak noktalara karar verilir. Vücudumuzdaki inanılmaz mekanizmanın yansıması ellerimiz ve ayaklarımızdır. Ellerde ve ayaklarda bulunan her bir nokta vücutta bulunan her bir noktanın temsilcisidir. Refleksolojinin temeli sinir noktalarını belirlenen tekniklerle uyarma, nöronların yardımı ile ilgili organları uyarmaya dayanır. Ayak refleksolojisi, ayakta bulunan belli noktaların manuel bir şekilde uyarılarak kan dolaşımının ve vücutta bulunan sinirlerin uyarılmasıdır.

Refleksoloji masajı ile zayıflama mümkün mü?

İyi uygulanan refleksoloji masajı sahip olunabilecek en keyifli deneyimlerden biri olabilir. Tüm vücudu rahatlatmanın en iyi yollarından biridir. İyi uygulanan bir refleksoloji masajı, çok kuvvetli bir stres tedavisidir. Refleksoloji masajı ile zayıflama mümkündür. Masajla kilo verme çalışması da beynin açlık tokluk merkezi ile midedeki spesifik bölgelerin uyarılmasını amaçlayan komple bir çalışmadır. Akupunkturda olduğu gibi refleksoloji masajı da beyinde tokluk hissi uyandırır. İkisi arasındaki fark ise refleksolojinin ana sinirler yoluyla beyinin ilgili bölgesine uyarıcılar gönderilmesi ile daha etkili sonuç verir. Midenin daha yavaş çalışması sağlanır ve bu sayede zayıflama gerçekleşir. Refleksoloji ile kilo verme yöntemi sağlıklı ve doğal bir zayıflama yöntemidir. Refleksoloji ile zayıflama masajı 12 ila 24 seans arasında uygulanır.

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