Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

Gazeteci Reha Muhtar ve şu anda 7 yaşında olan ikizlerinin annesi Deniz Uğur, 2010 yılında boşandı. Boşanma sırasında hazırladıkları protokol doğrultusunda ikizler Mina Deniz ve Poyraz Denizin velayeti 18 yaşına gelene kadar baba Reha Muhtara verildi. Protokolde anne Deniz Uğurun çocuklarını istediği zaman Muhtara ait yalıda görebileceği hatta iki gün burada kalabileceği yer aldı. Oyuncu Deniz Uğur, 2017 yılının Ekim ayında ise velayetin değiştirilmesi için dava açtı.

DURUŞMA GİZLİ GÖRÜLDÜ

İstanbul Aile Mahkemesinde gizli görülen bugünkü duruşmaya Reha Muhtar ve Deniz Uğur avukatları ile birlikte katıldı. 30 dakika süren duruşmanın sonunda taraflar mahkeme salonundan yüzleri gülerek çıktı. Mahkeme velayetin babada kalmasına karar verirken annenin ikizleriyle görüş günlerinin süresini uzattı. Reha Muhtar ve Deniz Uğur, mahkemenin kararının yerinde olduğunu belirterek, çocuklarının hayatlarının altüst olmayacağını ve aralarındaki sorunun çözüldüğünü söylediler. Deniz Uğur, "Bu davadan çok mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Velayetin değişmesi için gerekli koşullar oluşmuyor. Reha çok iyi ve ilgili bir baba. Benim istediğim şekilde şahsi münasebet yeniden düzenlendi. Hepimizi mutlu edecek bir karar çıktı. Yaz tatillerinin yarısında, bazı hafta sonları ve bazı hafta içlerinde bende kalacaklar. Mahkeme kimseyi mağdur etmeyecek bir düzenleme yaptı. Çocuklar mahkemenin bitmiş olmasına çok sevinecek. Aramızda bir tartışma meselesi kalmamış oldu" dedi.