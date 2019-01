Rekorlara doymayan 7 gerçek yer uçağı

5 Ağustos 1963 yılında Craig Breedlove Spirit of America isimli turbo jet otomobiliyle, Bonneville Amerika’da jet ve roket itişli kategorisinde kayıtlara geçen ilk kara hız sürat rekorunun sahibi olmuştur. Bu otomobil dar aerodinamik bir yapıya ve üçtekerden oluşan bir ana gövdeden oluşmaktadır. Spirit of America’da F86 Sabre savaş jetinden çıkarılan General Electric J47 jet motoru bulunmaktadır. Projenin bütçesi 250.000 Dolar’dan oluşmaktaydı. Yol tutuşu konusundaki problemler aşıldıktan sonra hız rekor denemelerine başlanmıştır.

Spirit of America – Craig Breedlove (A.B.D.)

İlk başarılı denemesinde Breedlove otomobiliyle ortalama 640km/s hıza ulaşmış ve karada bu hıza ulaşabilen ilk insan olmuştur. Ancak Uluslararası Otomobil Federasyonu Breedlove’ın otomobili üç tekerlekli olduğu için bu rekoru tanımamıştır. Kurallara göre otomobilin dört tekerli olması gerekmekteydi. Bunun yerine Uluslararası Motosiklet Federasyonu Spirit of America’yı üçtekerli motosiklet sınıfında tanıyarak hız rekorunu onaylamıştır. Ayrıca Beach Boys adlı grup bu otomobil için aynı isimli bir şarkı da yapmıştır. Videoda bu şarkıyı da dinleyebilirsiniz. Otomobil hala Chicago şehrinde Bilim ve Endüstri Müzesinde sergilenmektedir.

Walt Arfons’un üvey kardeşi olan Art Arfons kendi yaptığı otomobili ile Tom Green’in sahip olduğu kara hız rekorunu, ondan yalnızca üç gün sonra ele geçirmiştir. 1964 ve 1965 yılları arasında yine Bonneville tuz gölü düzlüğünde tam üç kez kara hız rekoru denemesi yapmış ve son denemesinde bir lastik patlatmasına rağmen 698, 863 ve 927 km/s gibi hızlara (mil hız rekoru) ulaşmıştır. Kardeşinin Wingfoot Express’i ve Craig Breedlove’ın Spirit of America – Sonic 1’i ile yarış içine girmiştir. Rekoru Craig Breedlove elinden alana kadar yalnızca 8 gün elinde tutabilmiştir.

Green Monster da diğer otomobiller gibi eski bir jet motorundan güç almaktadır. Art Arfons yıldırım düşmesi sebebiyle hurdaya çıkarılmış bir F-104 StarfighterGeneral Electric J79 jet motorunu hurdacıdan yalnızca 5000$’a almış ve üzerine çalışmaya başlamıştır. Otomobil için toplam harcaması 10.000$’dan az olmuştur. Firestone bu rekor denemesi için Art Arfons’a 50.000$ bağışta bulunmuştur. Motoru tamir ettikten sonra evinin bahçesinde denemek için bir ağaca bağlamış ve komşuları tarafından şikâyet edilmiştir.

Spirit of America – Sonic 1 – Craig Breedlove (A.B.D.)

2 Kasım 1965’de Craig Breedlove Amerika Bonneville tuz gölü düzlüğünde yeni otomobili Spirit of America – Sonic 1 ile 893.939 km/s hıza ulaşmayı başarmıştır. Yanızca beş gün sonra Art Arfons Green Monster isimli otomobiliyle 926 km/s hıza ulaşmayı başarmış ve Craig Breedlove’ı geçmiştir. Bundan yalnızca sekiz gün sonra 15 Kasım 1965’de Art Arfons ile girdikler başabaş mücadelede Craig Breedlove, otomobili Spirit of America – Sonic 1 ile 966.547 km/s (mil hız rekoru) hıza ulaşarak yeni kara hız rekorunun tekrar sahibi olmuştur. Craig Breedlove bu rekoru, Gary Gabelich The Blue Flame isimli otomobiliyle kırana kadar beş yıl elinde tutmayı başarmıştır.