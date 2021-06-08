Renault, elektrikli otomobil gamını güçlendiriyor

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault eWays etkinliklerinde gösterilen Megane eVsion, Renault'nun C segmentinde elektrikli araçlara yönelik ilk adımının habercisi olmuştu.

Konseptten Megane E-Tech Electric modeline dönüşen otomobil ile Renault, A segmentinde Twingo E-Tech Electric ve B segmentinin en çok satanı Zoe'den oluşan elektrikli binek otomobil gamını güçlendiriyor.

30 ADEDİ YOLA ÇIKIYOR

CMF-EV platformunda üretilen tamamen yeni Megane E-Tech Electric, 160kw (217bg) elektrikli motora ve WLTP verilerine göre 450 kilometreye kadar sürüş menzili sağlayan 60 kwh batarya grubuna sahip. "MeganE (telaffuzu 'megan e')" olarak da adlandırılan otomobil, nihai silüetiyle tanıtılırken, Renault mühendisleri, bu yaz yollarda 30 adet üretim öncesi otomobili kullanacak.

Douai fabrikasında üretilen tüm üretim öncesi otomobillerde özel bir Renault Design deseni yer alacak. Bu tasarım, yeni ve ikonik Renault logosunun çizgilerinden oluşuyor.

(AA)

