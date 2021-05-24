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Renault Taliant ilk kez Türkiye'de satışa çıkacak! İşte fiyatı

24.05.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Renault'nun B-Sedan segmentindeki yeni oyuncusu Renault Taliant, satışa sunulacağı pazarlar arasında ilk kez 25 Mayıs'ta Türkiye'de yollara çıkıyor.

Renault Taliant ilk kez Türkiye'de satışa çıkacak! İşte fiyatı

Renault Mais açıklamasına göre, yakın dönemde logosunu yenileyen marka, ürün gamının yeni temsilcisi Taliant’ı hedef pazarlar arasında ilk kez Türk tüketicisinin beğenisine sunuyor. Model, lansmana özel ve sınırlı sayıda stokla 167 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Renault Taliant

Renault Grubu’nun CMF-B modüler platformunda üretilen Taliant, X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple Car Play, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı ve elektrikli park freni gibi özellikleri de beraberinde getiriyor. Model, Joy ve Touch donanım seviyeleriyle tüketicilerle buluşacak.

"TALIANT, C SINIFINDAN GELEN TÜKETİCİLER İÇİN CAZİP BİR SEÇENEK OLACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Renault Taliant’ın ilk kez Türkiye’de satışa sunulmasının altını çizerek, "Türkiye, Renault Grubu için çok büyük bir önem taşıyor. 2021 ilk çeyrek itibarıyla ülkemiz, grubun küresel çapta en büyük 7’nci pazarı konumunda bulunuyor. Renault Taliant modeli için Türk tüketicisinin önceliklendirilmesi, bu önemin göstergesi niteliğinde." dedi.

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Çağdaş, "Renaulution stratejik planı, yeni logo ve misyonun ardından sıra, ürün gamımızın en yeni üyesinde. Modern ekipman seviyesi ve ihtiyaçlara yönelik sunduğu çözümler sayesinde Renault Taliant, perakende ve filo kullanıcılarını ideal fiyat-performans oranıyla buluşturacak. B-Sedan segmenti 2020 yılında Türkiye’de toplam binek pazarından yüzde 2,4 pay aldı. Taliant modelimizin X-Tronic şanzıman ve LPG seçenekleriyle segmentteki en önemli 2 talebe cevap veriyoruz. Rekabetin kısıtlı olduğu bu segmentin yanı sıra Taliant, C sınıfından gelen tüketiciler için de cazip bir seçenek olacak. Türkiye’nin lider otomobil markası olarak, çok yönlülüğüyle öne çıkan yeni modelimizin satış performansımıza ciddi katkı vermesini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

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