Renault Taliant ilk kez Türkiye'de satışa çıkacak! İşte fiyatı

Renault Mais açıklamasına göre, yakın dönemde logosunu yenileyen marka, ürün gamının yeni temsilcisi Taliant’ı hedef pazarlar arasında ilk kez Türk tüketicisinin beğenisine sunuyor. Model, lansmana özel ve sınırlı sayıda stokla 167 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Renault Grubu’nun CMF-B modüler platformunda üretilen Taliant, X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple Car Play, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı ve elektrikli park freni gibi özellikleri de beraberinde getiriyor. Model, Joy ve Touch donanım seviyeleriyle tüketicilerle buluşacak.

"TALIANT, C SINIFINDAN GELEN TÜKETİCİLER İÇİN CAZİP BİR SEÇENEK OLACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Renault Taliant’ın ilk kez Türkiye’de satışa sunulmasının altını çizerek, "Türkiye, Renault Grubu için çok büyük bir önem taşıyor. 2021 ilk çeyrek itibarıyla ülkemiz, grubun küresel çapta en büyük 7’nci pazarı konumunda bulunuyor. Renault Taliant modeli için Türk tüketicisinin önceliklendirilmesi, bu önemin göstergesi niteliğinde." dedi.